Крупнейшие сети автоцентров выбирают SINTEC

Дилерские и сервисные центры Группы компаний «Автомир» будут использовать российские моторные масла, а также охлаждающие и тормозные жидкости под брендом SINTEC.

Высокотехнологичные масла и другая продукция SINTEC будут поставлены на более чем 80 станций техобслуживания в 17 городах России и странах СНГ, обслуживающих автомобили Hyundai, Nissan, Datsun, Dongfeng, FAW, Exeed, Peugeot, Citroen и других марок.

Наша компания как стратегический партнёр ассоциации автомобильных дилеров России ставит перед собой цель создать максимально комфортные условия для потребителей и всего автобизнеса, обеспечив рынок необходимыми объемами высокотехнологичных автомасел и смазочных материалов.

Партнёрство с крупнейшими автосборочными предприятиями и ведущими авторитейлерами страны подтверждает высокое качество нашей продукции и позволит SINTEC Group укрепить статус ключевого поставщика технических жидкостей лидерам российского рынка. Геннадий Задорожный, директор по продажам в сегменте В2В SINTEC Group



SINTEC Group поставляет высокотехнологичные масла, смазочные материалы и технические жидкости крупнейшим сетям автоцентров России. Кроме «Автомира», в их число входят компании «Авилон», «Рольф», «Автодом», Major и другие ведущие авторитейлеры и сервисные центры.

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