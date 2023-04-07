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«Крутой» Geely Atlas выходит на рынок

07.04.2023 543 0 0

Новый паркетник пока предложен с безальтернативной «турбочетверкой» 1.5, но позже гамму должны расширить.

На фото китайского минпрома этот кроссовер Geely раскрылся еще в начале года, тогда местные СМИ предположили, будто компания готовит к дебюту модель Binyue следующей генерации (в РФ нынешний паркетник зовется Coolray). Однако на деле все иначе: в рамках мартовского официального анонса кросс был объявлен младшим братом Geely Boyue L второго поколения (у нас сегодня представлен «первый» SUV – Atlas Pro), при этом ему досталась своя «фамилия» — Cool («крутой» с англ.). Так вот теперь в Китае опубликовали все характеристики Geely Boyue Cool, появились комплектации и предварительные цены, а дилеры начали прием заявок.

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Внешность и салон оформили в стиле Boyue L, хотя у дебютировавшего сегодня кроссовера все же свой кузов. Особенности дизайна экстерьера – «клыкастая» головная оптика, диодный «пунктир» спереди, широкая радиаторная решетка и сделанные в виде «бумерангов» задние фонари, которые еще и объединены функциональной плашкой. Длина младшего кросса равна 4510 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1650 мм, колесная база – 2701 мм. Для сравнения, габариты «эльки»: 4670/1900/1705 мм, расстояние между осями – 2777 мм.

Внутри – отдельный экран приборки на 10,25 дюйма и вертикальный тачскрин мультимедийной системы диагональю 13,2 дюйма (у Boyue L аналогичные дисплеи). Сама мультимедиа – с микрочипом Qualcomm 8155 и функцией обновления «по воздуху». Объем багажника Geely Boyue Cool составляет 571 л против 650 л у более крупного брата.

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На данный момент новый паркетник предложен с одним мотором – это бензиновая «турбочетверка» 1.5 (181 л.с., 290 Нм), которая работает в паре исключительно с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Первую «сотню» кроссовер наберет за 7,9 секунды. Позже гамму обещают расширить: например, для Boyue L, помимо того же движка 1.5T, еще предусмотрен турбомотор 2.0 (218 л.с., 325 Нм), плюс у этой модели есть гибридная версия. В Китае Boyue Cool и Boyue L бывают только с передним приводом.

«Крутой» кроссовер Geely представлен в трех комплектациях. В арсенале базового исполнения значатся: 18-дюймовые колеса, обычный люк с электроприводом, упомянутые выше экраны, климат-контроль, передние и боковые подушки безопасности, камера заднего вида, круиз-контроль. В «средней» версии появляются панорамный люк, шторки безопасности, подогрев водительского кресла, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения. Ну а топовый кросс – это еще 19-дюймовые диски, «память» настроек кресла водителя, обогрев пассажирского сиденья, беспроводная зарядка для смартфона и система распознавания лиц.

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Сейчас за кроссовер Geely Boyue Cool просят примерно 15 800 – 18 800 долларов. Прайс-лист, напомним, пока предварительный, то есть в реальности цены могут оказаться чуть ниже. Старший Geely Boyue L обойдется минимум в 18 200 долларов. Свежие паркетники Джили обязательно отправят на экспорт, однако пока нет информации о том, входит ли Россия в список зарубежных рынков.

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