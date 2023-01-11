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  • Новый кроссовер Geely раскрылся до премьеры: возможно, следующий Coolray

Новый кроссовер Geely раскрылся до премьеры: возможно, следующий Coolray

11.01.2023 415 0 0

Свежий паркетник заметно крупнее доступной сегодня в России модели. А еще у него внешность в стиле Atlas последнего поколения.

Фотографии новейшего кроссовера Geely вместе с основными характеристиками слил китайский минпром. Судя по этим кадрам, машине присвоен заводской индекс G426 (или G425, последняя цифра нечеткая), а вот какое у нее будет товарное имя – еще только предстоит выяснить: на фото сертификационного органа сразу несколько разных шильдиков. Между тем многие «поднебесные» профильные медиа склоняются к тому, что в продажу кросс поступит как Binyue L. Напомним, имя Binyue в Китае носит паркетник, который у нас зовется Geely Coolray. То есть, если СМИ правы, то «эльку» будут позиционировать в качестве SUV следующего поколения, при этом предшественник наверняка останется в строю, ведь на родине он совсем недавно пережил второй – и радикальный – рестайлинг. Впрочем, не исключено, что рассекреченный кроссовер все же окажется отдельной новой моделью.

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Облик Geely G426 (или G425) выполнен в стиле Geely Boyue L второй генерации (в России прежний паркетник известен как Atlas Pro): кросс получил похожую клыкастую головную оптику и радиаторную решетку аналогичной формы, плюс у него тоже имеются раздвоенный спойлер и задние фонари в виде «галок», которые объединены светящейся плашкой. При этом у решетки G426 свой узор, а еще у кроссовера будет версия с выстроившимися в ряд четырьмя патрубками выпускной системы.

Новый паркетник заметно крупнее актуального Geely Binyue/Coolray. Длина G426 равна 4510 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1650 мм, колесная база – 2701 мм. Габариты китайского Binyue после второго рестайлинга: 4380/1800/1609 мм, расстояние между осями – 2600 мм (российский нынешний Coolray на 50 мм короче).

Фото интерьера китайский сертификационный орган не публикует. Вполне вероятно, что следом за старшим Boyue L кроссовер получил вертикальный планшет мультимедийной системы.

Для нового SUV пока заявлен один двигатель, и он такой же, как у других свежих моделей марки: это бензиновая «турбочетверка» BHE15-EFZ 1.5, выдающая 181 л.с. и 290 Нм. Мотор – от Aurobay, совместного предприятия Geely и Volvo, о создании которого было объявлено в 2021 году (СП образовано путем слияния моторных подразделений двух компаний). Скорее всего, паркетник будет доступен с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, привод же наверняка исключительно передний.

Нынешние Geely Binyue Cool и просто Binyue для Китая (после второго и первого рестайлинга соответственно) и актуальный Geely Coolray для России
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Нынешние Geely Binyue Cool и просто Binyue для Китая (после второго и первого рестайлинга соответственно) и актуальный Geely Coolray для России
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Нынешние Geely Binyue Cool и просто Binyue для Китая (после второго и первого рестайлинга соответственно) и актуальный Geely Coolray для России
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В Китае новый кроссовер Geely должен дебютировать уже в этом году. В России такой SUV в 2023-м ждать не стоит, ведь до нас пока не добрался даже паркетник после первой модернизации (на родине марки ее провели еще в 2021-м).

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