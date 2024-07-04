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  • Купеобразный кроссовер Volkswagen ID.Unyx готовится выйти на рынок

Купеобразный кроссовер Volkswagen ID.Unyx готовится выйти на рынок

04.07.2024 82 0 0

Впрочем, совсем новой моделью эту пятидверку назвать сложно: под немецким брендом будут продавать близнеца паркетника Cupra Tavascan.

На сертификационных снимках для китайского Минпрома электрическое кросс-купе Volkswagen ID.Unyx засветилось еще в марте. А в апреле в рамках Пекинского автосалона было официально объявлено о том, что паркетник станет первенцем новой «зеленой» линейки под названием ID.UX, которая, как несложно догадаться, адресована Поднебесной. Тогда же провели публичную премьеру модели. Правда, на выставке кроссовер был помещен в стеклянную «коробку». Так вот теперь VW приступил к активному этапу продвижения новинки: запущен отдельный сайт, опубликованы фирменные изображения и видео.

VW ID.Unyx не создан «с нуля» — это клон Cupra Tavascan. Но дизайн все же переосмыслен. У кросс-купе немецкой марки иные бамперы, в фарах и фонарях заменили диодную начинку. Длина ID.Unyx равна 4663 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1610 мм. Для сравнения, размеры Tavascan: 4644/1861/1597 мм. Колесная база у машин совпадает – 2766 мм.

Интерьер паркетника немецкой марки еще не показали. Впрочем, вездесущим шпионам уже удалось заглянуть в салон. Внутри он в целом повторит исходную модель: у VW ID.Unyx будут аналогичные передняя панель, раздельные экраны приборки и мультимедийной системы.

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Китайские СМИ пишут, что кроссовер Volkswagen предложат в двух модификациях. У базового ID.Unyx на задней оси будет 231-сильный электромотор. Дорогие версии – это двухмоторный полный привод и суммарная мощность 340 л.с. По предварительным данным, для новинки VW предусмотрена батарея емкостью 82,4 кВт*ч.

Cupra Tavascan
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Cupra Tavascan
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Cupra Tavascan
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Cupra Tavascan
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Производство кроссовера ID.Unyx наладят в Китае на заводе Volkswagen Anhui, построенном вместе с компанией JAC (сейчас Фольксвагену принадлежит 75% акций СП). Полноценную презентацию проведут в ближайшее время.

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