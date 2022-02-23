Lada Vesta: лучше ли без выштамповок?

Вчера был официально представлен обновлённый российский бестселлер. Были те, кто ждал избавления от глубоких выштамповок на боковинах, однако этого не случилось. Мы же решили представить, а стало ли бы лучше без них?

Лада Веста появилась в гамме тольяттинского автопроизводителя в 2015 году, став серийной версией одноимённого концепта, продемонстрированного годом ранее на Международном автосалоне в Москве. Вряд ли многие будут спорить с тем, что автомобиль получился весьма симпатичный для своего класса. Однако есть и спорные моменты в его внешности, самый явный из них – глубокие X-образные выштамповки, расположенные на крыльях и дверях. В ходе рестайлинга полностью обновились передняя и задняя части, боковины же остались нетронутыми. А если бы обновление коснулось и их?

Оригинальные седан и кросс-универсал Lada Vesta 1 / 5 Оригинальные седан и кросс-универсал Lada Vesta 2 / 5 Оригинальные седан и кросс-универсал Lada Vesta 3 / 5 Оригинальные седан и кросс-универсал Lada Vesta 4 / 5 Оригинальные седан и кросс-универсал Lada Vesta 5 / 5

Мы сделали рендеры рестайлинговых седана и универсала в нескольких вариантах, первый из них – с самыми небольшими изменениями. Выштамповки остались, однако теперь они чуть менее выделяющиеся без нижних скосов.

Первый вариант 1 / 5 Первый вариант 2 / 5 Первый вариант 3 / 5 Первый вариант 4 / 5 Первый вариант 5 / 5

Во втором варианте выштамповки также имеются, но теперь они чуть менее глубокие и максимально простой формы без изгибов.

Второй вариант 1 / 5 Второй вариант 2 / 5 Второй вариант 3 / 5 Второй вариант 4 / 5 Второй вариант 5 / 5

Наконец, третья вариант – автомобиль вообще без выштамповок с простой и лаконичной формой боковин.

Третий вариант 1 / 5 Третий вариант 2 / 5 Третий вариант 3 / 5 Третий вариант 4 / 5 Третий вариант 5 / 5

А какой вариант больше всего нравится вам? Пишите об этом в комментариях.