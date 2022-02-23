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Lada Vesta: лучше ли без выштамповок?

23.02.2022 1251 3 0

Вчера был официально представлен обновлённый российский бестселлер. Были те, кто ждал избавления от глубоких выштамповок на боковинах, однако этого не случилось. Мы же решили представить, а стало ли бы лучше без них?

 

Лада Веста появилась в гамме тольяттинского автопроизводителя в 2015 году, став серийной версией одноимённого концепта, продемонстрированного годом ранее на Международном автосалоне в Москве. Вряд ли многие будут спорить с тем, что автомобиль получился весьма симпатичный для своего класса. Однако есть и спорные моменты в его внешности, самый явный из них – глубокие X-образные выштамповки, расположенные на крыльях и дверях. В ходе рестайлинга полностью обновились передняя и задняя части, боковины же остались нетронутыми. А если бы обновление коснулось и их?

Оригинальные седан и кросс-универсал Lada Vesta
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Оригинальные седан и кросс-универсал Lada Vesta
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Оригинальные седан и кросс-универсал Lada Vesta
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Оригинальные седан и кросс-универсал Lada Vesta
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Оригинальные седан и кросс-универсал Lada Vesta
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Мы сделали рендеры рестайлинговых седана и универсала в нескольких вариантах, первый из них – с самыми небольшими изменениями. Выштамповки остались, однако теперь они чуть менее выделяющиеся без нижних скосов.

Первый вариант
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Первый вариант
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Первый вариант
3 / 5
Первый вариант
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Первый вариант
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Во втором варианте выштамповки также имеются, но теперь они чуть менее глубокие и максимально простой формы без изгибов.

Второй вариант
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Второй вариант
2 / 5
Второй вариант
3 / 5
Второй вариант
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Второй вариант
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Наконец, третья вариант – автомобиль вообще без выштамповок с простой и лаконичной формой боковин.

Третий вариант
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Третий вариант
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Третий вариант
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Третий вариант
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Третий вариант
5 / 5

А какой вариант больше всего нравится вам? Пишите об этом в комментариях.

рендеры "Колёса.ру" новинки рестайлинг Lada Lada Vesta седан Lada Vesta Cross Lada Vesta SW Cross Lada Vesta SW

 

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3 комментария
23.02.2022 15:32
Юрий

Лучший вариант это без выштамповок!

2
23.02.2022 16:56
Олег Николаевич

Поддерживаю

23.02.2022 16:58
VladS300

Мне больше нравятся варианты 2 и 3 без выштамповок. Эти выштамповки хотя и придают оригинальный вид, но сильно портят общее впечатление. Гранта сейчас смотрится лучше чем Веста.
Как можно сохранить эту фотку на компе?

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