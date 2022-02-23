Lada Vesta: лучше ли без выштамповок?

Лада Веста появилась в гамме тольяттинского автопроизводителя в 2015 году, став серийной версией одноимённого концепта, продемонстрированного годом ранее на Международном автосалоне в Москве. Вряд ли многие будут спорить с тем, что автомобиль получился весьма симпатичный для своего класса. Однако есть и спорные моменты в его внешности, самый явный из них – глубокие X-образные выштамповки, расположенные на крыльях и дверях. В ходе рестайлинга полностью обновились передняя и задняя части, боковины же остались нетронутыми. А если бы обновление коснулось и их?
Мы сделали рендеры рестайлинговых седана и универсала в нескольких вариантах, первый из них – с самыми небольшими изменениями. Выштамповки остались, однако теперь они чуть менее выделяющиеся без нижних скосов.
Во втором варианте выштамповки также имеются, но теперь они чуть менее глубокие и максимально простой формы без изгибов.
Наконец, третья вариант – автомобиль вообще без выштамповок с простой и лаконичной формой боковин.
А какой вариант больше всего нравится вам? Пишите об этом в комментариях.
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Лучший вариант это без выштамповок!
Поддерживаю
Мне больше нравятся варианты 2 и 3 без выштамповок. Эти выштамповки хотя и придают оригинальный вид, но сильно портят общее впечатление. Гранта сейчас смотрится лучше чем Веста.
Как можно сохранить эту фотку на компе?