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  • Латыш принюхался и нагнул McLaren: фирма отзывает 2763 спорткара из-за дырявых бензобаков

Латыш принюхался и нагнул McLaren: фирма отзывает 2763 спорткара из-за дырявых бензобаков

30.04.2020 156 0 0

Стоит побеспокоиться и русским владельцам британских машин: в этом году ещё не продано ни одного «МакЛарена», но в 2019 году на учёт в России встали шесть машин

 

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) выпустило релиз с сообщением об отзыве четырёх моделей и модификаций McLaren. На фирменные сервисные станции просят заехать 2008 владельцев моделей 720S, выпущенных с 23 октября 2016 по февраль 2020 года, 225 владельцев спорткаров McLaren GT, выпущенных с сентября прошлого по март нынешнего года, 373 владельцев «недорогой 500-й серии» – версий 570 GT, изготовленных с мая 2016 по январь 2019, и даже 157 хозяев редкой модификации Senna, названной в честь легендарного гонщика Формулы-1 Айртона Сенны. Причина у всех одна – риск возникновения пожара.

С чего всё началось? Четырнадцатого января прошлого года один из владельцев McLaren 570GT в Латвии сообщил своему дилеру, располагающемуся в Риге, что чувствует запах бензина. Ремонтники принюхались, тоже заметили запах, заменили бак по гарантии, а снятый с машины отправили на завод производителю. В свою очередь сотрудники McLaren переправили бензобак поставщику с описанием претензий. Тринадцатого мая 2019 года поставщик уточнил, что изделие выпущено в полном соответствии с требованиями заказчика, однако не стал отрицать наличия микротрещин, из-за которых пары бензины просачивались наружу, становясь причиной резкого запаха. Появление этих микротрещин поставщик объяснил контактом бензобака с солёной водой.

Жертвой коварной прокладки стал даже суперкар McLaren GT

Кроме того, поставщик бака попросил рижского дилера предоставить данные по машине. И тут выяснилась интересная вещь. Обычно у таких спорткаров маленькие пробеги, а этот оказался с большим пробегом, более того, на заре своей карьеры машина находилась в пресс-парке, а как журналисты «ушатывают тачки» – общеизвестно. Дилер подтвердил, что машина, с одной стороны, была сильно изношена, с другой, эксплуатировалась в самом широком диапазоне условий, не всегда характерных для спорткаров. Именно такая эксплуатация, обернувшаяся микротрещинами в бензобаке, позволила выявить «дыры» в требованиях к самому изделию, сформированные в «Макларене».

В общем, с того случая завод-изготовитель взял на контроль претензии по бакам, поступающим в гарантийный период, чтобы понять, был ли это разовый инцидент, связанный именно с особенностями эксплуатации. В этом году 10 февраля владелец из Англии тоже прикатил к дилеру с сообщением о запахе бензина. И снова топливный бак демонтируют и отправляют изготовителю, после чего в начале марта McLaren возобновляет своё расследование. Оказалось, что всё дело в прокладке из пенопластика, установленной под баком, – она предназначена для уменьшения шума и вибраций. Эта прокладка удерживала влагу и вместе с ней – агрессивные испарения дорожных реагентов. Со временем это приводило к появлению микротрещин, через которые пары бензина и проникали наружу. Кроме того, в McLaren не исключили вероятности утечки бензина и, как следствие, пожара. Интересно, что модели без этой пенной прокладки под отзыв не попали, поэтому на СТО, по всей видимости, её будут демонтировать.

Короче говоря, теперь владельцам 2763 «Макларенов» нужно заехать к своему дилеру. Это касается и хозяев шести английских спорткаров, что были поставлены на учёт в России в прошлом году, если они, конечно, подпадают под отзыв. 

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