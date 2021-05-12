Эксперты Авито Авто проанализировали динамику спроса и предложения на рынке автодомов. По данным сервиса, в апреле 2021 года россияне интересовались покупкой подержанных автодомов на 48,3% активнее, чем в аналогичный период прошлого года. Заметно, что спрос на автодома с пробегом постепенно растет к лету: в апреле по сравнению с мартом он увеличился на 4,5%. С приближением сезона отпусков положительную динамику приобретают и цены. Согласно статистике Авито Авто, средняя цена ( Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже автодомов – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой) подержанного автодома в апреле 2021 года составила 279 000 рублей – на 7,3% больше, чем в марте.

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Интерес жителей страны к автодомам начал заметно расти еще в прошлом году – на фоне пандемии, закрытых границ и развития внутреннего туризма. Так, по данным Авито Авто, в апреле-мае прошлого года спрос на автодома с пробегом в России вырос на 40% по сравнению с 2019 годом.​

В этом году предложение по продаже автодомов с пробегом, по данным Авито Авто, растет активнее, чем год назад. Если в апреле-мае 2020 года количество объявлений о продаже подержанных автодомов выросло по сравнению с предыдущим годом на 6%, то в этом году рост год к году по итогам апреля составил 32,6%.

«Спрос и предложение на рынке автодомов с пробегом растут, и сейчас формируется полноценная рыночная ниша, в которой могут развиваться как бизнесы, построенные на продаже домов на колесах, так и на сдаче таких транспортных средств в аренду. Для тех, кто путешествует по стране часто, автодом может стать выгодной покупкой даже с учетом его высокой цены: путешествие в доме на колесах позволяет сэкономить на транспорте и проживании. В автодоме можно добраться до труднодоступных уголков страны и останавливаться даже там, где нет отелей, перевозя с собой все, что может потребоваться для активного досуга. При этом с точки зрения обслуживания автодом практически не отличается от легкового автомобиля. Тем, кто путешествует редко, имеет смысл рассмотреть для себя возможность аренды кемпера. Например, на Авито Авто можно найти варианты на любой вкус и кошелек: от четырехместного жилого прицепа за 1500 рублей в сутки до автодома с собственным двигателем за 15 000 рублей в сутки», – комментируют эксперты Авито Авто.

От Москвы до Челябинска: в каких городах наиболее активно интересуются покупкой автодомов

В 2021 году наиболее активно покупкой автодомов с пробегом интересуются жители Москвы: на долю столицы в апреле пришлось свыше 14% от общефедерального спроса на этот тип транспорта.

На втором месте – Санкт-Петербург, жители города в апреле обеспечили 5,27% от общефедерального спроса на автодома с пробегом. Третью строчку по уровню интереса к автодомам занимает Краснодар (доля спроса в городе от общефедерального – 3,08%), четвертую – Калининград (доля спроса в городе от общефедерального – 2,4%). Замыкает пятерку городов с наиболее активным спросом на автодома с пробегом Челябинск (доля спроса в городе от общефедерального – 2,09%).

Средние цены на дома на колесах: где продаются самые дорогие и самые дешевые кемперы

В преддверии майских праздников и сезона отпусков средняя цена автодома с пробегом в России поднялась на 7% по сравнению с мартом 2021 года. В итоге приобрести такое средство передвижения в апреле в стране можно было в среднем за 279 000 рублей.

Самые дорогие и фешенебельные автодома продаются в Барнауле – средняя цена автодома с пробегом там составила 1 200 000 рублей. В Москве для покупки автодома нужно иметь в среднем 760 000 рублей, а в Санкт-Петербурге почти 770 000 рублей. Также наиболее высокие средние цены зафиксированы в Новосибирске (788 000 рублей) и в Ижевске (749 000 рублей).

Наиболее бюджетные варианты продаются в Симферополе – автодом для путешествия в апреле 2021 года можно было приобрести за 200 000 рублей.