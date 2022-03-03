Lexus CT 200h покинет конвейер в 2022 году: представлена «прощальная» спецверсия

Гибридный хэтчбек Lexus CT 200h дебютировал в 2010-м, полноценную рыночную карьеру он начал в 2011-м. «Пятидверку» неоднократно модернизировали, но более-менее серьезный рестайлинг она пережила дважды – в 2013 и 2017 годах. Особого успеха модель не добилась, так что сегодня хэтч доступен лишь в Японии, где и налажен выпуск, в остальных же странах его, по сути, заменил компактный паркетник Lexus UX. А скоро CT 200h покинет и японский рынок: Lexus сегодня объявил о том, что производство гибрида завершится в октябре текущего года. К слову, всего с 2011-го по настоящее время было реализовано около 380 000 «пятидверок» примерно в «65 странах и регионах». На прощание марка подготовила особую версию – Cherished Touring.

Lexus CT 200h Cherished Touring 1 / 4 Lexus CT 200h Cherished Touring 2 / 4 Lexus CT 200h Cherished Touring 3 / 4 Lexus CT 200h Cherished Touring 4 / 4

За основу взяли вторую по старшинству комплектацию C. Внешние отличия от остальных исполнений – покрытые «специальной серебристой краской» радиаторная решетка и декоративные детали на бамперах. Кроме того, крыша Lexus CT 200h Cherished Touring может быть выполнена в «титановом» цвете (прежде двухцветная окраска была положена только версии F Sport, но в этом случае крыша – черная). В салоне – бордовые «кожаные» вставки на креслах и картах дверей, плюс аналогичного цвета прострочка.



Lexus CT 200h Cherished Touring 1 / 3 Lexus CT 200h Cherished Touring 2 / 3 Lexus CT 200h Cherished Touring 3 / 3

Также Cherished Touring по умолчанию имеет светодиодные фары и противотуманки, электропривод складывания наружных зеркал и датчик дождя, обогрев руля и сидений, плюс комплекс электронных помощников.



Техника прежняя: в состав установки Lexus CT 200h входят бензиновый «атмосферник» 2ZR-FXE 1.8, электродвигатель и электромеханический вариатор. Суммарная мощность – 136 л.с.

Между тем Lexus вместе с материнской Тойотой готовит целый выводок совершенно новых электромобилей.