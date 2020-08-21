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  • Lexus ES впервые за свою 30-летнюю историю получил полный привод

Lexus ES впервые за свою 30-летнюю историю получил полный привод

21.08.2020 113 0 0

Версия с колёсной формулой 4x4 – ES 250 AWD – оснащается 206-сильным четырёхцилиндровым атмосферным мотором объёмом 2,5 литра.

 

Японская марка выпускает среднеразмерный седан Lexus ES с 1989 года, то есть его история насчитывает уже более 30 лет. За это время модель сменила семь поколений, актуальную «четырёхдверку» компания представила весной 2018 года в рамках Пекинского автосалона. В основу автомобиля легла платформа GA-K, на ней же базируются Toyota Avalon, RAV4 и Highlander.

На фото: Lexus ES 250 AWD

За все время существования модели у Lexus ES всегда был только передний привод, а теперь японский производитель решил вывести на рынок модификацию с колёсной формулой 4x4. Полноприводная трансмиссия позаимствована у седана Toyota Avalon (был представлен в США осенью 2019-го): у неё есть муфта подключения задних колёс, которая может передавать на ось до 50% крутящего момента.

Версия с полным приводом есть только у исполнения Lexus ES 250 AWD, такая «четырёхдверка» оснащается бензиновым четырёхцилиндровым атмосферным мотором A25A-FXS объёмом 2,5 литра с отдачей в 206 л.с. (максимальный крутящий момент – 249 Нм). Этот двигатель работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом» фирмы Aisin.

Сейчас в США Lexus ES можно купить с гибридной силовой установкой, в основу которой лёг «атмосферник» 2.5 и 120-сильный электромотор (совокупная отдача системы превышает 215 л.с.). Также в американской линейке есть версии с 306-сильным мотором V6 объёмом 3,5 литра (крутящий момент – 362 Нм): этим двигателем в том числе оснащается версия F Sport.

На фото: салон Lexus ES 250 AWD
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На фото: салон Lexus ES 250 AWD
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Ценник самого доступного в Штатах Lexus ES 350 стартует с отметки 39 900 долларов (эквивалентно примерно 2,9 млн рублей по текущему курсу), а самый доступный гибрид обойдётся минимум в 41 810 долларов (около 3,1 млн рублей). Цены новой полноприводной версии седана Лексус объявит позже, ближе к старту продаж.

На фото: Lexus ES 350 Black Line Special Edition

Кстати, полный привод станет не единственной обновкой Lexus ES к 2021 модельному году. Так, гамму модели пополнит спецверсия ES 350 Black Line Special Edition (она создана на основе исполнения F Sport). Её можно отличить по колёсным дискам чёрного цвета, таким же спойлеру на крышке багажника и корпусам боковых зеркал. В палитре есть несколько новых вариантов окраса кузова (синий, чёрный и белый), а в салоне – контрастная чёрно-белая отделка с серой прострочкой. Всего таких машин будет выпущено 1,5 тыс.

Помимо этого, у всех версий ES 2021 модельного года комплекс систем безопасности Lexus Safety System второго поколения, а также функция поддержки Apple CarPlay и Android Auto теперь «в базе». А такие опции, как мониторинг слепых зон и предупреждение о приближающемся сзади перпендикулярно автомобиле стали стандартными для комплектаций Luxury, F Sport и Ultra Luxury.

Список обновок к 2021 модельному году, вероятно, призван «взбодрить» продажи модели в США. Отметим, дилеры бренда за весь прошлый год реализовали 51 336 экземпляров Lexus ES, что почти на 6% больше, чем годом ранее. В начале текущего года спрос снизился: за январь-июль седан разошёлся тиражом 20 877 шт. (почти на 28% меньше, чем за первые семь месяцев 2019-го), однако этот спад можно объяснить пандемией коронарируса, которая задела в том числе и американский авторынок.

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