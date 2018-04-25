На большинстве рынков, включая и Россию, седан ES седьмого поколения стартует в сентябре текущего года. При этом модель впервые будут продавать в Западной и Центральной Европе – там она появится в декабре, в Старом свете ES придет на смену заднеприводной «четырехдверке» Lexus GS, стремительно теряющей покупателей.

1 / 5 На фото: Lexus ES 250 2 / 5 На фото: Lexus ES 250 3 / 5 На фото: Lexus ES 250 4 / 5 На фото: Lexus ES 250 5 / 5 На фото: Lexus ES 250

Седьмой ES построен на новой платформе Global Architecture-K (входит в семейство TNGA, на этой архитектуре базируется и последняя Toyota Camry) с задней многорычажной подвеской и сниженным центром тяжести. Длина седана Lexus выросла на 65 мм по сравнению с предыдущей моделью и достигла 4 975 мм, ширина теперь составляет 1 865 мм (+45 мм), высота – 1 445 мм (-5 мм). Колесная база увеличена до 2 870 мм (+50 мм по сравнению с прежним седаном), колея стала шире на 10 мм спереди и на 37 мм сзади. Для сравнения, габариты Lexus GS: 4 880/1 840/1 455 мм, расстояние между осями – 2 850 мм. Как отметили в компании, благодаря расширенному применению высокопрочных сталей, вес нового ES снижен, однако точную цифру в Lexus не раскрыли. Масса шестого Lexus ES – 1 575 кг.

1 / 4 На фото: Lexus ES 300h F Sport 2 / 4 На фото: Lexus ES 300h F Sport 3 / 4 На фото: Lexus ES 300h F Sport 4 / 4 На фото: Lexus ES 300h F Sport

Впервые у ES появилась версия F Sport: такой седан получил радиаторную решетку с ячеистым рисунком, 19-дюймовые колесные диски (у стандартной модели – 17” или 18”), а на крышке багажника установили спойлер. Кроме того, у ES F Sport – адаптивная подвеска, плюс у ездовой электроники «четырехдверки» имеется режим Sport+, предусматривающий, в частности, более драйверские настройки мотора.

Европейцам будет доступен только гибридный Lexus ES 300h, в состав установки которого вошли новый четырехцилиндровый «атмосферник» 2.5, работающий по циклу Аткинсона, электродвигатель и электромеханический вариатор. Никель-металл-гидридная батарея расположена под вторым рядом кресел. Совокупная отдача гибрида – 218 л.с., заявленный расход топлива – 4,7 л/100 км в смешанном цикле.

1 / 5 На фото: Lexus ES 300h 2 / 5 На фото: Lexus ES 300h 3 / 5 На фото: Lexus ES 300h 4 / 5 На фото: Lexus ES 300h 5 / 5 На фото: Lexus ES 300h

На других рынках, в том числе и в России, будут представлены версии ES 200, ES 250 и ES 350 с атмосферными двигателями – на турбомоторы модель не перешла. О двигателе базового седана в компании умолчали. По неофициальным данным, самый доступный вариант оснащен прежним четырехцилиндровым двухлитровым мотором мощностью 150 л.с. и шестиступенчатым «автоматом». Под капотом Lexus ES 250 установлена новая «четверка» 2.5 от Camry (отдача также не раскрыта, на седане Тойоты этот мотор выдает 205 л.с.), ES 350 будет доступен с модернизированным V6 3.5 (306 л.с. у американской версии и 250 л.с. – у версии для РФ). У последних двух вариантов на смену 6АКП пришел восьмиступенчатый «автомат». А вот версия 4х4 у Lexus ES так и не появилась, модель доступна только с передним приводом.

1 / 3 На фото: Lexus ES 300h F Sport 2 / 3 На фото: Lexus ES 300h F Sport 3 / 3 На фото: Lexus ES 300h F Sport

Седан оснащен комплексом систем безопасности Lexus Safety System + нового поколения, в него входят: адаптивный круиз-контроль, системы обнаружения пешеходов и велосипедистов (теперь и в светлое время суток), предотвращения столкновения, распознавания дорожных знаков, контроля усталости водителя, предупреждения о выходе из занимаемой полосы, автоматического переключения света фар.

Цена модели пока не объявлена. Предыдущий ES у нас стоит от 2 235 000 рублей. Отметим, в РФ седан пользуется стабильным спросом: в 2017 у нас было реализовано 1 668 таких автомобилей – это четвертая строчка по продажам среди всех моделей бренда на российском рынке. На первом месте – кроссовер RX (9 415 штук), вторая позиция – у компактного «паркетника» NX (6 495 единиц), третья – у внедорожника LX (5 135 штук).