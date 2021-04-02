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Lexus не откажется от спорткаров даже в электромобильную эру

02.04.2021 56 0 0

30 марта Lexus показал концептуальный кроссовер LF-Z Electrified, проливающий свет на будущую линейку электромобилей японского премиального бренда. Судя по всему, ставка делается на высококомфортабельные кроссоверы, что породило у журналистов и поклонников бренда вопросы по поводу будущего спортивной линейки. Спешим успокоить — будущее у спорткаров Lexus есть.

 

Lexus нечасто балует своих клиентов и поклонников спортивными новинками, по-настоящему культовой можно назвать только одну модель — купе LFA десятилетней давности с высокообротным атмосферным V10, которое сегодня является одним из самых дорогих и раритетных японских автомобилей. А самый свежий пример — это представленный в феврале спортседан Lexus IS 500 F Sport Performance — единственный в своём классе с атмосферным V8.

Lexus LFA

В современной линейке есть также модели RC (купе) и LC (купе и кабриолет). Главным рынком сбыта для них, как и для всех Лексусов, являются США: LC в прошлом году, по данным самого производителя, разошёлся здесь тиражом 1325 шт., более простой и доступный RC – тиражом 3808 шт. Для сравнения скажем, что Chevrolet Corvette в 2020 году привлёк 21 626 американских клиентов, Porsche 911 — 8840, «восьмёрка» BMW — 7737, Mercedes-AMG GT — 3491.

Lexus LC

В общем, как видим, спортивные модели у Lexus не самые ходовые, и в свете постепенного перехода в будущем на электромобили, были сомнения, что Lexus продолжит выпускать спорткары, но британский журнал Autocar устами Хироо Тогаши (Hiroo Togashi), главного бенд-менеджера Lexus, развеял эти сомнения. Тогаши заявил, что после 2025 года в линейке Lexus непременно будут электрические спорткары, но какие именно, говорить пока рано — главное, что нынешним владельцам RC и LC не придётся искать им замену у других брендов, Lexus создаст достойную замену.

Lexus RC

Между тем в России продажи спортивных моделей Lexus фактически сошли на нет: на локальном потребительском сайте заявлено только флагманское купе LC по цене от 9 409 000 рублей, но в прошлом году не было продано ни одного экземпляра. Модель RC сейчас официально на нашем рынке не представлена, последние три экземпляров были реализованы в 2019 году.

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