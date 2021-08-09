Lexus разрабатывает субкомпактный кроссовер: первое изображение LBX

На крупнейших рынках спрос на традиционные «легковушки» в течение последних лет постепенно снижается. Одновременно с этим более востребованными становятся автомобили сегмента SUV. Линейка бренда Lexus весьма богата на кроссоверы, но, предполагается, что в компании на этом не остановятся. Не исключено, что очередная новинка уже находится в разработке.



На фото: Lexus UX

Для марки Lexus американский рынок остаётся одним из приоритетных, несмотря на то, что продажи падают с 2016 года. По итогам «ковидного» 2020-го клиенты в США купили 275 040 экземпляров, что на 7,7% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2015 году было реализовано 344 601 шт. (а значит, за последнее пятилетие количество проданных новых машин марки снизилось более чем на 20%). В этом году марка снова вышла в «плюс»: за первую половину 2021-го было реализовано 157 712 единиц, что на 47,7% больше, чем в январе-июне прошлого года.

Отметим, сейчас самым маленьким кроссовером в линейке Lexus является UX, его продажи стартовали в 2018 году. Кстати, в прошлом кризисном году его результат на американском рынке составил 16 962 шт., что на 1,4% больше, чем в 2019-ом. В нынешнем году у модели зафиксирован прирост: за январь-июнь 2021-го дилеры реализовали 9524 паркетника, что почти на 30% больше, чем за первую половину прошлого года.



Рендер нового кроссовера Lexus

Новый субкомпактный кроссовер Lexus, вероятно, в иерархии бренда окажется на ступеньку ниже, чем UX. Предполагается, что маленький SUV окажется «перелицованным» Toyota Yaris Cross. Пока что информации о том, как именно будет выглядеть эта модель, нет. Так что художники могут предложить собственное видение экстерьера будущей новинки. Так, свой вариант предложил дизайнер испанского издания motor.es.



На фото: Toyota Yaris Cross

Судя по рендеру, у маленького паркетника Lexus будет более «роскошный» стиль оформления по сравнению с более бюджетным «донором». При этом у автомобиля, вероятно, останутся его пропорции, а вот дизайн передней части и кормы, окажется «слеплен» по фирменным стандартам премиального бренда. Так, на изображении мы видим узнаваемую веретенообразную радиаторную решётку, иной вид нижней части переднего бампера, а также светодиодная головная оптика более узкой формы.



В случае если такая модель действительно находится в разработке (официального подтверждения пока не было), предполагается, что она получит имя LBX: в прошлом году производитель Lexus зарегистрировал соответствующее название в Европейском патентном ведомстве. Модель, скорее всего, окажется глобальной.



Как мы отмечали ранее, в основу субкомпактного кроссовера Lexus, вероятно, ляжет модульная платформа GA-B (одна из разновидностей разработанной Toyotа архитектуры TNGA). Не исключено, что от «донора» маленький паркетник премиального японского бренда получит и гибридную силовую установку: в её основе находится 1,5-литровый трёхцилиндровый бензиновый «атмосферник» M15A (91 л.с., 120 Нм), который работает в тандеме с электромотором (80 л.с., 141 Нм), а также в паре с электромеханическим вариатором. Максимальная совокупная мощность системы равна 116 л.с.

Тем временем, ранее стало известно о том, у Lexus может появиться купе на базе Toyota GR 86. По предварительным данным, эта новинка японского бренда получит имя UC, что можно расшифровать как Urban Coupe.

