Lexus RC F скинул лишние килограммы и стал мощнее

Lexus RC F скинул лишние килограммы и стал мощнее

36 0 0
На автосалоне в Детройте компания Lexus представила обновлённое топовое купе RC F, а также гоночную версию модели.
 

«Двухдверка» Lexus RC обновилась ещё летом 2018 года, её публичная премьера прошла в рамках Парижского автосалона в октябре прошлого года. Теперь настала очередь топ-версии RC F. Купе получило те же изменения во внешности, что и базовая модель (то есть стало больше похоже на флагманскую модель LC), но при этом у топового варианта ещё доработали «технику».

На фото: Lexus RC F

На фото: Lexus RC F

Мотор оставили прежний – пятилитровый безнаддувный V8. Однако теперь у него новый впускной коллектор, из-за чего отдача выросла с 473 до 479 л.с., крутящий момент – с 527 до 536 Нм. Правда, это показатели для машин в США и Японии, тогда как в Европе действует новый стандарт измерения экономичности WLTP, поэтому мощность двигателя в Старом свете ограничена 457 л.с. (520 Нм). Двигатель сочетается с восьмиступенчатым «автоматом», передаточное число изменили с 2,93 на 3,13.

Заднеприводное купе стало легче: у Lexus RC F полые приводные валы, компрессор кондиционера меньшего размера и алюминиевые кронштейны вместо стальных в подвеске. Кстати, подвеску перенастроили: сзади теперь установлены более жёсткие втулки.

На фото: Lexus RC F

На фото: Lexus RC F

В Детройт привезли также и гоночную спецверсию модели – Track Edition. К её созданию приложила руку команда, которая участвует в соревнованиях Super GT и IMSA. Под капотом у этого автомобиля такой же двигатель, как и у обычной «двухдверки» Lexus RC F, но масса машины ещё меньше, что сказывается на аэродинамике. По сравнению с дорестайлинговой версией (да, в Lexus почему-то «отталкиваются» именно от этого варианта), гоночное купе легче на 72-81 кг. Этого удалось добиться в том числе за счёт углерод-керамических тормозов Brembo, облегчённых 19-дюймовых колес BBS (их позаимствовали у гоночного RC F GT3), а также выполненных из углепластика панелей капота, крыши, усилителя за задним сиденьем, усилителя бампера, сплиттера спереди и антикрыла на крышке багажника. Плюс глушитель и выпускные патрубки созданы из титана.

1 / 2
На фото: Lexus RC F Track Edition
2 / 2
На фото: Lexus RC F Track Edition

Lexus RC F Track Edition может разогнаться с нуля до сотни км/ч за 3,96 с. Отметим, нынешнему Lexus RC F, который продаётся в том числе и в России, на это нужно 4,5 с.

Для гоночной версии предусмотрен эксклюзивный цвет кузова Nebula Matte Grey (серый), либо, в качестве альтернативы, Ultra White (белый). У гоночной новинки интерьер выполнен в красном цвете, кресла отделаны алькантарой.

1 / 2
2 / 2

Выпуск обновлённых купе RC F и RC F Track Edition стартует в марте 2019-го. На рынок США модель во всех версиях выйдет во втором квартале текущего года. Продажи всего семейства RC в Америке в прошлом году составили 3 358 машин, что на 54,4% меньше, чем годом ранее. В России же они и вовсе штучные: с января по ноябрь 2018-го Lexus реализовал всего 11 экземпляров (из них 6 пришлось на RC F). По данным нашего каталога, купить нынешнюю «Эфку» в Москве можно минимум за 5 245 000 рублей.

Выставки Детройт За рубежом Новинки гоночные автомобили купэ японская марка Lexus RC F
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Детройт
Volkswagen Passat-2020: старые платформа и мотор, дизайн – как в Китае

Седан нового поколения, предназначенный для американского рынка, рассекретили до официальной премьеры. У модели изменился дизайн экстерьера и интерьера.

3451 0 4
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Интересно
Пять причин любить и ненавидеть Volvo XC70 I

Этот автомобиль родился на рубеже тысячелетий и выпускался до 2008 года. Это означает, что самым молодым Volvo XC70 с индексом P2 исполнилось десять лет. Немалый возраст по автомобильным меркам, да и массовой эта модель…

373 0 0
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

13643 2 0
Статьи / Финвопрос
Тревожные горизонты АВТОВАЗа: откуда высокие продажи и кого впечатлят новинки 2019 года?

После пресс-конференции, посвящённой результатам бренда Lada в 2018 году и выдержанной в мажорном ключе, мы побеседовали с Яном Птачеком, исполнительным вице-президентом по продажам и маркетингу ПАО «АВТОВАЗ», расспросив…

40191 41 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Mazda CX-9 с пробегом: помпа сломает мотор, а гидроблок — коробку

Стоит признать, что если СХ-9 любят, то любят за дело: редко встретишь большой автомобиль с просторным салоном и очень неплохой управляемостью. К тому же этот кроссовер практически не ржавеет и не мучает дорогими…

1878 0 2
Выбор авто / Подержанные авто
Mazda CX-9 с пробегом: иголки в муфте редуктора и проклятие задней двери

Кроссовер CX-9 — настоящий типично американский “автобус”: с моторами V6, просторным салоном и… не самой низкой ценой. У нас такие огромные машины обычно ценят, хотя Мазде не хватает прилагающегося к размерам престижа.…

2148 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Opel Antara с пробегом: V6 – плохой, но АКП ещё хуже

Немецкий “брат” Chevrolet Captiva заметно переплюнул свою “сестричку”. У него и салон подороже, и едет он благороднее, и шума в нём меньше. Обо всём этом мы рассказали в первой части обзора этого автомобиля, пообещав,…

8099 6 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Вариатировать и околпачить перед смертью: первый тест-драйв Renault Logan Stepway

Ещё в 2015 году в Renault планировали снабдить Logan версией Stepway, однако из-за грядущего рестайлинга от этой идеи отказались: седан с увеличенным просветом и пластиковым обвесом по нижнему периметру кузова…

34924 34 4
Тест-драйвы / Одиночные
Хороший автобус уехал без нас: тест-драйв ПАЗ-672М

Говорят, если много грешить в этой жизни, то в аду можно попасть за руль этого автобуса и возить в нём другие (менее грешные) души от котла к котлу. И каждые сто метров обязательно будет остановка, где придётся открывать…

28750 7 0
Тест-драйвы / Одиночные
Король на безрыбье: первый тест-драйв нового универсала Kia Ceed SW

Ceed SW – самый популярный универсал С-класса на российском рынке. Правда, конкурентов у него немного – «универсальный» Ford Focus да Skoda Octavia Combi. Новый Ceed SW уверенно обошёл соперников по объёму багажника, а…

19421 3 0
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

31090 5 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

18200 1 6
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

14349 43 0
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

42274 15 23
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

35040 0 4
Статьи / Военная техника
Бронированные, санитарные, секретные: неизвестные версии ЗИС-5

Знаменитые трехтонки Московского автозавода имени Cталина, как и легкие полуторки, о которых мы уже рассказывали, пережили все трудности самостоятельной организации серийного производства, а в годы Великой Отечественной…

14643 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

56319 17 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

47760 0 1
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

44993 5 8
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?