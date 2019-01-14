Lexus RC F скинул лишние килограммы и стал мощнее

На автосалоне в Детройте компания Lexus представила обновлённое топовое купе RC F, а также гоночную версию модели.

«Двухдверка» Lexus RC обновилась ещё летом 2018 года, её публичная премьера прошла в рамках Парижского автосалона в октябре прошлого года. Теперь настала очередь топ-версии RC F. Купе получило те же изменения во внешности, что и базовая модель (то есть стало больше похоже на флагманскую модель LC), но при этом у топового варианта ещё доработали «технику».

Мотор оставили прежний – пятилитровый безнаддувный V8. Однако теперь у него новый впускной коллектор, из-за чего отдача выросла с 473 до 479 л.с., крутящий момент – с 527 до 536 Нм. Правда, это показатели для машин в США и Японии, тогда как в Европе действует новый стандарт измерения экономичности WLTP, поэтому мощность двигателя в Старом свете ограничена 457 л.с. (520 Нм). Двигатель сочетается с восьмиступенчатым «автоматом», передаточное число изменили с 2,93 на 3,13.

Заднеприводное купе стало легче: у Lexus RC F полые приводные валы, компрессор кондиционера меньшего размера и алюминиевые кронштейны вместо стальных в подвеске. Кстати, подвеску перенастроили: сзади теперь установлены более жёсткие втулки.

В Детройт привезли также и гоночную спецверсию модели – Track Edition. К её созданию приложила руку команда, которая участвует в соревнованиях Super GT и IMSA. Под капотом у этого автомобиля такой же двигатель, как и у обычной «двухдверки» Lexus RC F, но масса машины ещё меньше, что сказывается на аэродинамике. По сравнению с дорестайлинговой версией (да, в Lexus почему-то «отталкиваются» именно от этого варианта), гоночное купе легче на 72-81 кг. Этого удалось добиться в том числе за счёт углерод-керамических тормозов Brembo, облегчённых 19-дюймовых колес BBS (их позаимствовали у гоночного RC F GT3), а также выполненных из углепластика панелей капота, крыши, усилителя за задним сиденьем, усилителя бампера, сплиттера спереди и антикрыла на крышке багажника. Плюс глушитель и выпускные патрубки созданы из титана.

1 / 2 На фото: Lexus RC F Track Edition 2 / 2 На фото: Lexus RC F Track Edition

Lexus RC F Track Edition может разогнаться с нуля до сотни км/ч за 3,96 с. Отметим, нынешнему Lexus RC F, который продаётся в том числе и в России, на это нужно 4,5 с.

Для гоночной версии предусмотрен эксклюзивный цвет кузова Nebula Matte Grey (серый), либо, в качестве альтернативы, Ultra White (белый). У гоночной новинки интерьер выполнен в красном цвете, кресла отделаны алькантарой.

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Выпуск обновлённых купе RC F и RC F Track Edition стартует в марте 2019-го. На рынок США модель во всех версиях выйдет во втором квартале текущего года. Продажи всего семейства RC в Америке в прошлом году составили 3 358 машин, что на 54,4% меньше, чем годом ранее. В России же они и вовсе штучные: с января по ноябрь 2018-го Lexus реализовал всего 11 экземпляров (из них 6 пришлось на RC F). По данным нашего каталога, купить нынешнюю «Эфку» в Москве можно минимум за 5 245 000 рублей.