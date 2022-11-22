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Ликвидировать последствия ДТП в РФ будут по единому регламенту

22.11.2022 27 0 0

Документ был разработан совместными усилиями МВД, МЧС, Минздрава и Минтранса. Проект распределяет между ведомствами функции и зоны ответственности в случае серьёзных дорожных аварий.

 

Несмотря на снижение показателей аварийности в РФ, количество серьёзных (то есть с ранеными и погибшими) дорожно-транспортных происшествий остаётся по-прежнему высоким. Так, за первые десять месяцев текущего года ГИБДД зафиксировала в стране 103 912 ДТП, что на 5,5% меньше, чем в январе-октябре 2021-го. В этих авариях погиб 11 501 человек (на 5,1% меньше), травмы получили 130 698 участников (на 5,6% меньше).

Как сообщает «Коммерсант», несколько ведомств – Министерство внутренних дел (МВД), Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС), Министерство здравоохранения (Минздрав) и Министерство транспорта (Минтранс) – совместными усилиями разработали единый регламент по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Проект этого регламента сейчас размещён на сайте regulation.gov.ru. Документ определяет «взаимодействие служб при ликвидации последствий ДТП»: по сути, он делит функции и зоны ответственности между перечисленными ведомствами в случае чрезвычайной дорожной ситуации на дороге.

Согласно проекту регламента, в обязанности МВД входят: регистрация аварии, оказание первой помощи, организация беспрепятственного проезда к месту происшествия, регулирование движения на участке, а также обеспечение сохранности вещественных доказательств, имеющих отношение к дорожно-транспортному происшествию.

Задачей Минздрава является привлечение службы медицины катастроф (в случае необходимости), эвакуация пострадавших и оказание им помощи в больницах. Зона ответственности Минтранса – перемещение повреждённых автомобилей с проезжей части и из кюветов; кроме того, документ закрепляет за ведомством восстановление повреждённых дорожных знаков и светофоров.

В свою очередь в сферу деятельности МЧС войдут такие обязанности как тушение пожаров, возникших при дорожных авариях, а также предотвращение «распространения вторичных поражающих факторов», речь идёт о случаях, к примеру, разлива топлива из-за ДТП.

Согласно документу, ликвидацией последствий конкретного ДТП должен руководить старший по званию полицейский, который работает непосредственно на месте происшествия. При этом обязанность принимать решение о «немедленном извлечении» пострадавшего человека из поврежденной в аварии машины ляжет на приехавших к месту инцидента медработников. В некоторых случаях к «ликвидации последствий» будут привлекать специалистов психологической службы МЧС или Минздрава (они смогут консультировать пострадавших очно или дистанционно).

В дальнейшем на основании этого регламента регионы должны самостоятельно разработать и утвердить собственные инструкции «с учётом климатогеографических особенностей и ресурсной обеспеченности». Помимо этого, субъекты РФ должны создать «план прикрытия автодорог»: предполагается, что в нём будут подробно описаны зоны ответственности полиции и бригад скорой помощи за конкретные участки дорог.

Россия авто и общество ГИБДД законы ДТП

 

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