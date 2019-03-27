Lincoln Corsair: родственник новой Ford Kuga, которая до РФ не доберется

Люксовый суббренд компании Ford анонсировал новый кроссовер. Мировая премьера модели пройдет на автосалоне в Нью-Йорке, который откроется в середине апреля.

Паркетник Corsair придет на смену нынешнему Lincoln MKC – самому доступному SUV в линейке бренда. Последняя модель построена на базе Ford Escape – так в США зовется кросс, который на других рынках, включая и Россию, известен как Kuga. Впрочем, даже с другим именем кроссовер Lincoln родственником Куги быть не перестанет: модель Ford тоже скоро сменит поколение, в основе обеих машин лежит новая платформа, но подробностей о ней еще нет (прежние SUV базируются на «тележке» C1).

Пока производитель распространил лишь одно изображение и короткий ролик с Corsair. Разглядеть дизайн на них сложно, но, по предварительным данным, внешний облик кроссовера выполнен в стиле старшего Lincoln Aviator, дебютировавшего в конце прошлого года. При этом головная оптика Корсара вроде бы очень похожа на фары грядущего Escape/Kuga, который уже не раз попадался в объективы фотошпионов (кстати, Kolesa.ru на основе этих кадров представил, как может выглядеть новая Куга).

Предполагается, что Lincoln Corsair получит турбодвигатели EcoBoost объемом 2,0 и 2,3 литра мощностью 245 и 285 л.с. соответственно. Теми же моторами, скорее всего, оснастят и Escape/Kuga. Привод же по-прежнему будет передним или полным. Плюс паркетники еще могут обзавестись гибридными версиями, хотя информации об установке на данный момент нет.

Публичный показ Lincoln Corsair пройдет 17 апреля в рамках Нью-Йоркского автосалона. Родственный паркетник под маркой Ford, вероятно, представят во второй половине текущего года – не исключено, что в качестве дебютной площадки выберут мотор-шоу в Лос-Анджелесе, которое распахнет свои двери в ноябре. На домашний рынок обе модели должны выйти до конца 2019-го.

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Отметим, минувший год и Lincoln MKC, и актуальный Ford Escape в США закончили в «минусе»: первая модель разошлась тиражом в 26 241 экземпляр (-3%), выбор на второй остановили 272 228 клиентов (-12%).

В России автомобили Lincoln не продают, новую Кугу мы тоже не увидим: сегодня Ford официально объявил об уходе легковых моделей с нашего рынка. Заводы в Набережных Челнах и Всеволожске будут закрыты, та же участь постигнет и елабужское предприятие по выпуску двигателей. Свою работу продолжит лишь завод в Елабуге, производящий коммерческие автомобили Transit.