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  • Lincoln готовит новый кроссовер: ещё тизеры концепта, который дебютирует через неделю

Lincoln готовит новый кроссовер: ещё тизеры концепта, который дебютирует через неделю

12.04.2022 100 0 0

Новинка американского бренда, принадлежащего автопроизводителю Ford, окажется электрокаром. Премьера состоится уже на следующей неделе, 20 апреля.

 

Продажи автомобилей марки Lincoln на американском рынке падают в течение последних двух лет. Так, по итогам «ковидного» 2020-го дилеры продали 105 410 единиц, что на 6,1% меньше, чем в 2019-ом. При этом в следующем году падение оказалось ещё более заметным: клиенты купили лишь 86 929 машин, что на 17,5% меньше, чем годом ранее. Спад продолжился и в текущем году: за первый квартал 2022-го автомобили бренда разошлись на домашнем рынке тиражом в 19 148 экземпляров (на 24,6% меньше).

Пока что в линейке Lincoln имеются гибриды, однако «озеленение» продолжится: в дальнейшем гамму пополнят полностью электрические автомобили. Первым электрокаром, вероятно, станет кроссовер, который будет создан на основе анонсированного, но пока не представленного концепта. Его дебют намечен на 20 апреля 2022 года. Его решили приурочить к 100-летнему юбилею компании. Чтобы подогреть интерес к будущей новинке компания опубликовала очередные тизеры шоу-кара.

На изображении можно разглядеть силуэт, вероятно, кормы будущего автомобиля. Нет никаких деталей, не видны задние фонари или спойлер. В видео линиями уточняется линия крыши, а также показан логотип бренда, расположенный в центре заглушки, которая находится на месте решётки радиатора. Ожидается, что концепт Lincoln окажется двухрядным четырёхместным кроссовером.

Предполагается, что экстерьер будущей новинки выполнят «по мотивам» концепта седана Zephyr Reflection: его компания показала в апреле 2021-го в рамках Шанхайского автосалона. Не исключено, что он получит похожую крупную заглушку на передней части, а также головную оптику узкой формы (фары будут соединены между собой светодиодной полосой, разделенной логотипом Lincoln). По бокам в нижней части переднего бампера возможно разместят пару вертикальных воздухозаборников.

Ожидается, что оформление передней панели окажется минималистичным. Судя по опубликованным ранее дизайнерским скетчам, у мультимедийной системы будет широкий экран, который, вероятно, сможет выполнять в том числе и роль виртуальной «приборки». Предположительно в салоне окажется много пространства за счёт плоского пола, кроме того, у концепта, вероятно, будет панорамная крыша.

По предварительным данным, новая серийная модель Lincoln, созданная на базе пока безымянного концепта, будет базироваться на платформе разработки Ford. Она позволяет создавать модели с задним и полным приводом. Предполагается, что в дальнейшем эта «тележка» ляжет в основу четырёх полностью электрических автомобилей, которые должны быть представлены в течение ближайших нескольких лет.

В дальнейшем электрическая новинка Lincoln присоединится к подключаемым гибридам Aviator и Corsair. В компании ожидают, что на полностью «зелёные» автомобили будет приходиться до 50% мировых продаж уже к 2025 году (в рамках плана Ford+). При этом к 2030-му марка намерена электрифицировать весь модельный ряд.

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