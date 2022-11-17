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Lincoln Nautilus второго поколения показался на снимках без маскировки

17.11.2022 269 0 0

Кроссовер американского бренда выйдет на китайский рынок в следующем году. Этот автомобиль в дальнейшем появится и на домашнем рынке.

 

История модели началась в 2015 году, тогда она появилась под именем MKX. Однако уже в 2017-ом кроссовер пережил рестайлинг и сменил имя на Nautilus. Второй раз автомобиль пережил обновление в конце 2020-го: тогда разработчики потрудились над салоном и поправили внешность Наутилуса. Отметим, на домашнем рынке кроссовер в прошлом году разошёлся тиражом в 24 443 экземпляра (на 7,5% больше, чем годом ранее). За первые десять месяцев текущего года американцы купили 18 127 машин (на 12,1% меньше, чем в январе-октябре 2021-го).

На фото: Lincoln Nautilus второго поколения

Сейчас компания готовит Lincoln Nautilus второго поколения. Предполагается, что новинка появится в следующем году, а продавать её, как и сейчас, планируется как на американском, так и на китайском рынках. Внешность кроссовера следующей генерации в компании пока официально не рассекретили, однако снимки нового Наутилуса оказались в базе китайского минпрома, так что теперь его экстерьер больше не секрет.

Судя по опубликованным фотографиям, Nautilus следующего поколения позаимствует часть решений в оформлении у седана Lincoln Zephyr: у него аналогичная по форме и рисунку решётка радиатора, схожим образом оформлена головная оптика. Так, у паркетника имеется такая же светящаяся полоса, которая соединяет фары через всю ширину «гриля» и смыкается на логотипе бренда. Также автомобилю иначе оформили воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера, а двери снабдили выдвижными ручками.

На фото: Lincoln Zephyr

Автомобиль на снимках имеет чёрные стойки, такого же цвета корпуса боковых зеркал, которые крепятся к дверям с помощью отдельных ножек, а также чёрную крышу и аналогичные рейлинги. Иного вида задние фонари соединены между собой толстой сплошной линией, на которой находится надпись с названием бренда. Иначе оформлены катафоты и нижняя часть кормы (теперь со скрытым патрубком выхлопной системы). Клиентам на выбор предложат колёса размером 19, 20 и 21 дюйм.

На фото: актуальный кроссовер Lincoln Nautilus (версия для США)

В ходе смены поколения кроссовер подрос в габаритах. Так, длина стала больше на 59 мм (до 4908 мм), ширина – на 18 мм (до 1952 мм), высота – на 24 мм (до 1717 мм). Расстояние между осями тоже увеличилось: у нового Lincoln Nautilus колёсная база составляет 2900 мм, что на 50 мм превышает аналогичный показатель у предшественника.

Согласно базе китайского минпрома, местный новый Наутилус в качестве «начинки» получит 2,0-литровый турбомотор, отдача которого составляет 261 л.с. Он будет работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Кроссоверу пообещали полный привод.

На фото: салон актуального кроссовера Lincoln Nautilus (версии для США)

Напомним, в США актуальный базовый переднеприводный Nautilus оснащается 2,0-литровой бензиновой «турбочетвёркой» EcoBoost (253 л.с., 380 Нм), а топовое полноприводное исполнение – 2,7-литровым бензиновым V6 EcoBoost (340 л.с., 515 Нм). Оба двигателя предлагаются в комплекте с 8АКП. Какой окажется «начинка» американской версии кроссовера новой генерации, станет известно позднее.

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