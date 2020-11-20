Обновлённый Lincoln Nautilus: современный, но типовой салон и грядущая ссылка в Китай

Марка Lincoln второй раз обновила свой среднеразмерный кроссовер c поперечным расположением силового агрегата. Немолодая модель будет локализована в Китае, но и производство в канадском Оквилле тоже пока сохранится.

Lincoln Nautilus — это премиальная версия кроссовера Ford Edge, некогда продававшегося в России. Модель дебютировала в 2015 году под именем MKX, в 2017-м пережила рестайлинг и сменила имя на Nautilus, а теперь получила второе обновление, посвящённое в основном салону. Внешность, впрочем, тоже немного подрихтовали: паркетник получил новый передний бампер без фальшивых воздуховодов над противотуманками и рельефную накладку на задний бампер между выхлопными патрубками.

Что до интерьера, то на смену устаревшей фордовской архитектуре с массивной центральной консолью и вписанным в неё экраном мультимедийной системы пришла новая, визуально более лёгкая передняя панель с изящными горизонтальными дефлекторами вентиляции и торчащим из неё планшетом с 13,2-дюймовым экраном. Селектор АКП теперь выполнен в виде «клавиш пианино», расположенных над блоком микроклимата. В целом Nautilus с места водителя стал похож на более современный SUV из линейки Lincoln — Aviator, Corsair и Navigator. Материалы отделки стали наряднее и благороднее.



Сама «мультимедийка» теперь новая, SYNC 4, с голосовым управлением и беспроводным обновлением. Появилась возможность использовать смартфон вместо ключа и дистанционно управлять через него некоторыми функциями автомобиля. В стандартную комплектацию входит комплекс электронных ассистентов водителя Co-Pilot360, но новейший фордовский автопилот ADA (Active Drive Assist) не доступен даже за доплату.



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Линейка силовых агрегатов прежняя, без намёка даже на лёгкую гибридизацию. Базовый переднеприводный Nautilus снабжается 2,0-литровой бензиновой «турбочетвёркой» EcoBoost (253 л.с., 380 Нм), топовый полноприводный — 2,7-литровым бензиновым V6 EcoBoost с двумя турбокомпрессорами (340 л.с., 515 Нм). Коробка передач на все версии одна — 8-ступенчатый гидромеханический «автомат».



Цены на обновлённый Nautilus пока не объявлены, у американских дилеров Lincoln он появится в начале следующего года.

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За первые три квартала нынешнего года Lincoln Nautilus, по данным ресурса CarSalesBase, привлёк в США 16 052 покупателей — негусто на фоне лидера сегмента премиальных среднеразмерных SUV американского рынка, Lexus RX, который разошёлся тиражом 66 251 шт. Кроссовер Lincoln Aviator тоже позиционируется в среднеразмерном сегменте, но у него в отличие Nautilus платформа актуального Ford Explorer с продольным расположением силового агрегата и семь мест в салоне вместо пяти. С января по сентябрь в США продано 15 800 экземпляров модели Aviator, то есть даже два Линкольна не могут приблизиться на дистанцию атаки к одному Лексусу.



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Летом стало известно, что жизненный цикл Ford Edge и Lincoln Nautilus в Америке завершится в 2023 году, а судьба завода в канадском Оквилле (провинция Онтарио), где сейчас собирают эти кроссоверы, определилась осенью: его переоборудуют под выпуск электромобилей. Но в Китае жизнь нынешнего Lincoln Nautilus может продолжиться и после 2023 года: Ford только приступил к локализации этой модели на совместном предприятии с Changan в Чунцине, где уже налажен выпуск кроссоверов Aviator и Corsair. Вместе Aviator и Corsair за первые три квартала этого года нашли в Китае 21 954 покупателей. Это очень мало на фоне локализованных в Китае моделей Cadillac — 152 865 шт. Вряд ли Nautilus существенно улучшит китайскую статистику Lincoln, но дополнительное разнообразие в шоу-румах китайских дилеров марки, безусловно, создаст.

