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Lincoln занимается разработкой нового внедорожника, который может прийти на смену Navigator

14.02.2022 133 0 0

Ожидается, что американская марка выпустит не менее пяти полностью электрических SUV уже к 2026-му. Первенец появится в текущем году.

 

Бренд Lincoln принадлежит американской компании Ford. Если в докризисном 2019-ом у марки на домашнем рынке была зафиксирована положительная динамика (и пиковый за последнее десятилетие показатель – более 112 тыс. машин), то в течение «ковидного» 2020-го дилеры бренда реализовали здесь 105 410 единиц, что на 6,1% меньше, чем годом ранее. А за полный 2021-ый клиенты в Штатах купили всего 86 929 экземпляров: этот результат на 17,5% меньше, чем годом ранее.

На фото: Lincoln Aviator

В актуальной линейке бренда числится четыре SUV – Navigator, Aviator, Nautilus и Corsair. В дальнейшем бренд модельный ряд марки изменится: согласно информации агентства Reuters, уже к 2026 году Lincoln намерен выпустить не менее пяти новых внедорожников и кроссоверов. При этом все они будут полностью электрическими. Вероятно, часть новинок будут расширять нынешний модельный ряд, оставшиеся придут на замену актуальным моделям (сейчас у Линкольна есть варианты с традиционной «начинкой» и гибриды).

Как сообщалось ещё в прошлом году, компания Ford Motor планирует в общей сложности вложить в электрификацию своих брендов порядка 30 млрд долларов. Предполагается, что в результате к 2030 году вся линейка Lincoln станет «зелёной». Сообщается, что в дальнейшем годовая производственная мощность будет рассчитана на выпуск около 600 тыс. электромобилей, предназначенных для продажи в разных странах мира (машины марки продаются в том числе в Китае). Ford Motor в целом собирается стать второй компанией по объёму производства электромобилей в Северной Америке после Tesla. Отметим, дилеры Tesla в США реализовали 302 000 экземпляров в 2021 году.

Тизер и эскизы первого электромобиля Lincoln
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Тизер и эскизы первого электромобиля Lincoln
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Тизер и эскизы первого электромобиля Lincoln
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Ожидается, что Lincoln представит свой первый электромобиль в текущем году, более точных сроков пока нет. В июне 2021-го компания опубликовала тизер и пару эскизов будущей новинки, название которой в компании не рассекретили. Не исключено, что экстерьер будущей новинки выполнят «по мотивам» концептуального седана Zephyr Reflection, который был показан в апреле прошлого года в рамках Шанхайского автосалона.

Старт его массового производства намечен либо на конец 2024-го, либо на начало 2025 года. По предварительным данным, модель по габаритам окажется соразмерной кроссоверу Aviator. Вероятно, новинка окажется «зелёной» версией этой модели. По данным сайта Carsalesbase, в прошлом году модель разошлась тиражом в 20 924 экземпляра, что на 9,3% меньше, чем годом ранее.

На фото: Lincoln Navigator L

Кроме того, ожидается, что в линейке Lincoln будут электрокары меньшего размера, чем Aviator. По информации агентства, они могут разделить «начинку» с «электропаркетником» Ford Mustang Mach-E. Вероятно, для моделей Lincoln фордовскую «тележку» модернизируют. Возможно, такие электрокары окажутся полностью «батарейными» версиями компактного SUV Corsair и среднеразмерного кроссовера Nautilus. Ожидается, что их пустят в серию в 2025-2026 годах.

Не исключено, что полноразмерный электрический SUV, над которым компания уже работает, придёт на замену актуальному Navigator. Этот автомобиль, вероятно, возглавит «зелёную» линейку Lincoln. Его выпуск, скорее всего, стартует в 2026 году, а в основу этого внедорожника может лечь та же платформа, на которой базируется пикап Ford F-150 Lightning (версию готовят к старту серийного производства).

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