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  • Обновлённый Lincoln Navigator: мощности меньше, электроники больше

Обновлённый Lincoln Navigator: мощности меньше, электроники больше

18.08.2021 90 0 0

Флагманский SUV премиальной марки Lincoln на четвёртом году жизни пережил плановый рестайлинг и обзавёлся автопилотом 2 уровня.

 

Нынешнее четвёртое поколение Lincoln Navigator выпускается с 2017 года, но этот рамный внедорожник пока так и не смог догнать по продажам своего главного конкурента — Cadillac Escalade: за первую половину текущего года в США реализовано 9228 и 20 716 шт. соответственно. Более того, в сегменте больших премиальных SUV американский Navigator обошли германские Mercedes-Benz GLS (продано 14 042 шт.) и BMW X7 (11 279 шт.).

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Рестайлинг, возможно, приподнимет кривую спроса на самый большой и дорогой Lincoln, но не более того — модели не хватает статусного V8, который компания Ford по загадочным причинам не хочет ставить под капот Навигатора. Единственный и безальтернативный бензиновый 3,5-литровый битурбомотор V6 в процессе обновления внедорожника потерял в мощности: вместо прежних 456 л.с. он теперь выдаёт 446 л.с., но максимальный крутящий момент не изменился — 691 Нм. В пару этому мотору ставится безальтернативный 10-ступенчатый «автомат». Привод — задний либо полный, с автоматической муфтой отбора мощности на переднюю ось. Понижающая передача в раздаточной коробке у полноприводных версий предлагается только в комплекте с «буксирной» опцией Heavy-Duty Trailer Tow Package.

У Навигатора полностью независимая подвеска с адаптивными амортизаторами, но теперь их характеристики выбираются не в реактивном режиме, а предварительно, на основе картинки с камеры, сканирующей дорогу 500 раз в секунду. Дорожный просвет — 244-246 мм в зависимости от модификации.

Впервые для Навигатора доступен полноценный автопилот 2 уровня по классификации SAE, позволяющий водителю во время езды отпускать руль и педали, но при этом необходимо всё время следить за дорогой. За водителем в свою очередь следит салонная камера, и если тот на дорогу не смотрит, автопилот отключается. На Фордах такой автопилот называется Active Drive Assist, а у Линкольнов его переименовали в ActiveGlide. Работает он только на специально подготовленных для таких систем трассах Северной Америки (США и Канады), при этом протяжённость беспилотных участков постоянно увеличивается — сейчас она составляет 210 тысяч км (год назад было 160 тысяч).

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Косметических изменений немного. Снаружи это новые бамперы, новая светотехника (задние фонари стали заметно уже) и увеличенная хромированная рамка радиаторной решётки. В салоне — новая мультимедийная система Sync 4 с голосовым помощником Alexa и более широким 13,4-дюймовым экраном (раньше был 10-дюймовый), который привёл к удлинению пристыкованных к нему центральных воздуховодов. 12-дюймовый цифровой щиток приборов может быть дополнен цветным проекционным дисплеем с обновлённой графикой. У пассажиров второго ряда теперь есть свой 5,8-дюймовый сенсорный экран, отвечающий за микроклимат и «музыку».

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Роскошные версии Black Label с отделкой из натурального дерева теперь предлагают больше вариантов дизайна лазерной гравировки. Среди функциональных обновок отметим усовершенствованные массажёры в передних сиденьях. Для кресел второго ряда теперь тоже за доплату предлагаются массажёры, тогда как обогрев и вентиляция входят в базу.

Lincoln Navigator будет по-прежнему предлагаться с двумя вариантами колёсной базы — 3112 либо 3343 мм, габаритная длина — 5334 и 5636 мм соответственно. Три ряда кресел будут в любом случае, объём багажника за третьим рядом — 546 и 971 л соответственно. Длиннобазный полноприводный Navigator без опций весит 2,75 т!

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У американский дилеров обновлённый Lincoln Navigator появится в начале следующего года, цены пока не объявлены. Дорестайлинговый Navigator стоит от 76 705 долларов.

внедорожник новинки рестайлинг Lincoln Lincoln Navigator

 

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