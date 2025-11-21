Гибридные авто ×

Линейку Exeed пополнит универсал Sterra ES7 GT: «живые» фото

21.11.2025 77 0 0

Бренд Exeed готовится расширить модельную гамму за счет универсала. По предварительным данным, пятидверку предложат в виде гибрида с тремя моторами.

На открывшемся сегодня в Гуанчжоу автосалоне принадлежащий компании Chery бренд Exeed представил свой первый универсал. Модель относится к электрифицированной линейке Sterra (в России автомобили этой серии продают под суббрендом Exlantix), а ее полное название звучит как Exeed Sterra ES7 GT. Это еще прототип, но местные профильные медиа уверены, что пятидверку отправят в серию, и что товарная версия от своего предвестника сильно отличаться не будет.

Судя по всему, за основу для Exeed Sterra ES7 GT взяли уже продающуюся четырехдверку Exeed Sterra ES. Как и седан, универсал наверняка имеет безрамочные двери. При этом у показанного на выставке «сарая» полускрытые, а не выдвижные ручки. Вдобавок у него более внушительный обвес.

Интерьер универсала пока не продемонстрировали. Впрочем, и так понятно, что внутри установлены виртуальная приборка и крупный планшет мультимедиа-системы. Для модели также предусмотрен автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Размеры новинки не раскрыты. Габариты нынешнего локального седана Exeed Sterra ES: 4945/1978/1480 мм, колесная база – 3000 мм.

Китайские СМИ пишут, что Exeed Sterra ES7 GT является подзаряжаемым гибридом, у которого ДВС работает в режиме генератора. Также сообщается, что силовая установка универсала включает три мотора, суммарный запас хода – более 1700 км. Наконец, объявлено, что первую «сотню» автомобиль способен набрать менее чем за 3 секунды. Других подробностей о начинке на данный момент нет.

Предполагается, что в серию универсал Exeed Sterra ES7 GT отправят в следующем году.

