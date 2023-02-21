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  • «Лошадки» по выгодной цене: новый апгрейд для Ford F-150 от Roush Performance

«Лошадки» по выгодной цене: новый апгрейд для Ford F-150 от Roush Performance

21.02.2023 21 0 0

Ford F-150 актуального четырнадцатого поколения дебютировал в 2020 году, но только сейчас легендарное тюнинг-ателье Roush Performance предложило для него недорогой компрессорный апгрейд: всего за 8650 долларов мощность стокового атмосферного 5,0-литрового V8 увеличивается более чем на 75%.

Летом прошлого года в гамме Ford F-150 появилась топ-версия Raptor R с доработанным шасси и 5,2-литровым компрессорным V8 Predator, выдающим максимальные 710 л.с. и 868 Нм, — такой суперпикап стоит от 109 145 долларов. Обычный Ford F-150 с 5,0-литровым атмосферным V8 (405 л.с., 556 Нм) стоит от 37 925 долларов, к нему теперь можно добавить компрессорный апгрейд от Roush за 8650 долларов и получить сопоставимую с Raptor R динамику за менее чем половину цены последнего!

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В комплект входят проверенная временем 2,65-литровая «мясорубка» Roush TVS R2650, интеркулер с большим баком для охлаждающей жидкости, демпфер коленвала, новые свечи зажигания, снижающие риск детонации, и новая программа управления. Максимальная отдача двигателя в итоге увеличивается до 715 л.с. и 861 Нм. Установку можно выполнить самостоятельно в гараже, но нужна, конечно, квалификация, — процедура займёт около 16 часов. Проще и надёжнее за небольшую плату доверить установку компрессорного апгрейда авторизованному дилеру. 10-ступенчатый гидромеханический «автомат» при этом никаких вмешательств не требует.

Разумеется, рабочая лошадка Ford с компрессором от Roush не сможет также лихо скакать по песчаным дюнам и буеракам, как комплексно подготовленный для этих забав Raptor R, зато в светофорных гонках небольшие вложения в апгрейд оправдают себя с лихвой.

Между тем ранее в феврале ателье Roush Performance предложило комплексный пакет доработок для Ford F-150 2023 модельного года, не затрагивающий силовой агрегат, то есть его можно заказать вместе с компрессорным апгрейдом. Пакет доработок предназначен для пикапов в комплектации XLT или Lariat (другие с ним не совместимы), стоит 19 000 долларов и включает в себя новую радиаторную решётку с габаритными огнями, капот с вентиляционными отверстиями, расширители колёсных арок, доработанную для езды по бездорожью подвеску, выпускной коллектор с породистым звуком выхлопа, 20-дюймовые колёса Roush на 33-дюймовых шинах General Grabber A/TX, фирменные значки и наклейки Roush для кузова и кабины, накладки на педали Roush, новую графику щитка приборов, защитное покрытие пола Roush и другие приятные мелочи. За отдельную плату можно заказать кожаную обивку кресел от Roush и систему выпуска с активным клапаном для ещё более драматичного звука.

На все свои доработки Roush Performance даёт гарантию 3 года или 36 000 миль (57 936 км) пробега.

пикап тюнинг новинки Ford Ford F-Series

 

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