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  • Lotus показал новый эскиз кроссовера Type 132, хотя внешность новинки уже не секрет

Lotus показал новый эскиз кроссовера Type 132, хотя внешность новинки уже не секрет

23.03.2022 14 0 0

До официальной презентации первого SUV британского бренда, принадлежащего китайскому холдингу Geely, осталось меньше недели: модель дебютирует в следующий вторник, 29 марта.

 

Компания Lotus Cars уже давно задумывались о выпуске собственного автомобиля в сегменте SUV. Ещё в 2006 году был представлен шоу-кар APX, правда, он так и остался лишь на уровне концепта. Несмотря на это, сама идея разработки первого кроссовера бренда осталась жива: работа над паркетником люксовой марки сейчас, по сути, уже завершена, производитель готовится к премьере, которая пройдёт 29 марта 2022-го.

Тизер Lotus Type 132

Будущий кроссовер Lotus пока что известен под именем Type 132. Не ясно, останется ли это же название у серийного автомобиля; ранее предполагалось, что модели могут дать наименование Lambda. Напомним, в течение нескольких месяцев длится тизерная кампания: на фотографиях экстерьер и интерьер новинки были показаны, но частично. Теперь производитель опубликовал новый эскиз будущего паркетника.

Новый эскиз Lotus Type 132

Судя по изображению, у кроссовера Lotus Type 132 будет спортивная и обтекаемая форма кузова. Об этом свидетельствуют не только плавный силуэт крыши, а также покатая линия багажной двери, но и, очевидно, камеры заднего вида, которые заняли место традиционных боковых зеркал (их мы недавно уже видели).

Патентное изображение Lotus Type 132

При этом ранее внешность паркетника уже была рассекречена с помощью патентных изображений. В оформлении автомобиля множество резких линий и углов, головная оптика в виде пары полумесяцев, задние фонари, соединённые широкой полосой через всю ширину багажной двери и необычный спойлер на её верхней части. Дверные ручки у модели оформлены заподлицо, а над сплиттером спереди располагается показанная ранее аэродинамическую панель, состоящая из треугольных элементов. Она выполняет две функции: охлаждения и улучшения аэродинамики.

Напомним, компания пока не рассекретила полностью салон новинки, однако она частично «засветила» его на тизерах. Так, Lotus уже успел показать, как «просыпается» (то есть меняет угол наклона) тачскрин информационно-развлекательной системы Type 132. Известно, что в салоне новинки несколько дисплеев; скорее всего, ещё один выполняет функции виртуальной приборной панели.

Первый кроссовер британской марки имеет полностью электрическую «начинку». В его основе лежит платформа, созданная для моделей EV, она поддерживает тяговые батареи ёмкостью до 120 кВт*ч. Официальных данных пока нет, предполагается, что Lotus Type 132 оснастили двухмоторной силовой установкой, её совокупная мощность, возможно, превышает 700 л.с. На разгон с места до «сотни» паркетнику нужно около трёх секунд. Как Kolesa.ru сообщал ранее, производство «зелёного» паркетника Lotus наладят на мощностях завода Geely в Ухане (Китай).

Отметим, в конце прошлого года был завершён выпуск Elise, Exige и Evora. Вместо них на рынок обещают выйти новинки: электрическое купе Evija (его выпустят ограниченным тиражом), два кроссовера – собственно, готовящийся к дебюту Type 132 и, вероятно, его купеобразная версия Type 133, а также новый спорткар Type 135.

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