Lotus продолжает работу над новинкой: появилась порция свежих тизеров первого кроссовера

Официально автомобиль на данный момент известен под внутризаводским индексом Type 132. Ожидается, что он выйдет на рынок в 2022 году.

Автопроизводитель Lotus Cars несколько лет назад перешёл в собственность крупного китайского холдинга Geely (он также владеет брендом Volvo). После того, как у компании Lotus появилось новое руководство, изменились её задачи, в частности, речь идёт о расширении модельного ряда за счёт кросcовера. На самом деле марка думает о собственном автомобиле сегмента SUV уже давно, как минимум с 2006 года: тогда был представлен шоу-кар APX. Однако он так и остался концептом, хотя теперь продолжается работа над первым паркетником британского бренда.



Как стало известно ранее, первый кроссовер Lotus окажется электромобилем. В ранее опубликованной фотографии и коротком видеотизере была показана только передняя часть будущей новинки и то не полностью. Так, виден фрагмент воздухозаборника и «кусочек» сплиттера, созданного из углеродного волокна. Судя по оформлению этих элементов, модель получит дизайн с использованием геометрических фигур (треугольников).



Напомним, патентные изображения первого паркетника бренда Lotus появились в интернете осенью 2017 года. Также ранее сообщалось, что серийный автомобиль получит имя Lambda. Сохранится ли анонсированное название у товарного SUV британской марки, пока неизвестно. На данный момент будущая новинка официально известна под внутризаводским индексом Type 132. Ожидается, что автомобиль выйдет на рынок в 2022 году.

Теперь компания опубликовала ещё несколько фотографий и видео разрабатываемой новинки. Ролики называются «Stretch» и «See», судя по ним, автомобиль получит элементы активной аэродинамики не только в передней части, но и на корме (речь, вероятно, идёт о подвижном спойлере). Кроме того, первый кроссовер Lotus оснастят современными помощниками водителю, для чего модель оборудуют лидаром и иными датчиками.



Никаких официальных сведений о технике первого «электрокроссовера» Lotus пока так и не появилось. Ожидается, что у модели будут только полноприводные версии с двухмоторной силовой установкой (по одному электродвигателю на каждой оси). По предварительной информации, максимальная отдача системы составит 761 л.с. На разгон с места до «сотни» такому паркетнику, вероятно, понадобится менее трёх секунд. На выбор SUV могут предложить одну из двух батарей, отличающихся ёмкостью – на 90 и 120 кВт*ч; во втором случае максимальная дальнобойность составит примерно 650 км.



Выпуск первого кроссовера Lotus предполагается наладить на мощностях предприятия концерна Geely: завод расположен в Ухане (КНР). Напомним, примерно через год после премьеры новинки, в 2023-ем, по плану марки должен дебютировать ещё один паркетник, известный под заводским индексом Type 133 – эта модель окажется купеобразной версией Type 132. А в 2026 году на конвейер площадки в Хетеле (Норфолк, Англия) встанет «зелёный» спорткар с индексом Type 135, его разработкой Lotus занимается совместно с Alpine.

