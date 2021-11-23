Лукойл осуществил первую поставку арктических масел для строительной техники XCMG в России

ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») и ООО «СюйГун Ру» – официальный дистрибьютор в России крупнейшего производителя спецтехники XCMG, подписали соглашение о сотрудничестве. Договор предусматривает обеспечение партнера маслами для сервисного обслуживания строительной и специальной техники XCMG на всей территории России.

Партнерский материал​

Заключению соглашения предшествовал длительный период испытаний продуктов ЛУКОЙЛ в автопарке, оснащенном спецтехникой XCMG. В ресурсном тесте моторных, трансмиссионных и гидравлических масел ЛУКОЙЛ были задействованы грунтовые катки XCMG XS143. Смазочные материалы компании успешно прошли полевые испытания и продемонстрировали отличные результаты по таким параметрам, как физико-химические показатели и индикаторы износа, сохранив свои эксплуатационные свойства на высоком уровне.

Первые поставки масел и технических жидкостей ЛУКОЙЛ для работы в широком температурном диапазоне, в частности в суровых арктических условиях, были осуществлены в октябре этого года. Ассортимент поставляемых продуктов включает в себя моторные масла ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА, гидравлические масла линейки ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР, а также смазки и технические жидкости. Все эти продукты соответствуют спецификации бренда XCMG и позволят обеспечить надежную и бесперебойную работу техники в экстремальных условиях Крайнего Севера.