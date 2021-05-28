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Лукойл победил в конкурсе научно-технических разработок

28.05.2021 70 0 0

ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее общество ПАО «Лукойл») приняло участие в ежегодном Всероссийском конкурсе среди молодых специалистов топливно-энергетического комплекса «Новая идея 2020», проводимого под эгидой Министерства энергетики Российской Федерации. Проекту компании было присвоено первое место в номинации «Лучший инновационный проект». Автор проекта – Газизьян Тимербаев, менеджер отдела сопровождения сервисных решений. Торжественная церемония награждения состоялась 28 мая 2021 года.

 

Партнерский материал

В качестве конкурсной работы Лукойл предложил автоматизированную систему удаленного мониторинга и управления состоянием водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) в оборудовании клиента. Главной задачей является поддержание заданных физико-химических параметров СОЖ, таких как уровень кислотности (pH) и концентрации жидкого состава.​

Первые успешные испытания системы удаленного мониторинга СОЖ прошли на нескольких машиностроительных предприятиях. В ходе испытаний установка продемонстрировала положительный экономический и экологический эффект. Использование установки на предприятии позволяет экономить до 30% за счет увеличения срока службы СОЖ и продлевать ресурс обрабатывающего инструмента в среднем на 4%. 

Система онлайн-мониторинга Лукойл позволяет отслеживать результаты как с компьютера, так и с мобильного телефона, что значительно упрощает процесс работы специалистов. В случае каких-либо отклонений система автоматически оповещает пользователей одним из удобных способов: с помощью уведомлений непосредственно в мобильном приложении, через электронную почту, либо через SMS в режиме реального времени.

Предложенное сервисное решение Лукойл, созданное на базе современных цифровых технологий, основывается на специально разработанной платформе, позволяющей осуществлять мониторинг как стационарной техники, так и транспортных средств.

Россия технологии конкурс

 

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