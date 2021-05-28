Лукойл победил в конкурсе научно-технических разработок

Партнерский материал
В качестве конкурсной работы Лукойл предложил автоматизированную систему удаленного мониторинга и управления состоянием водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) в оборудовании клиента. Главной задачей является поддержание заданных физико-химических параметров СОЖ, таких как уровень кислотности (pH) и концентрации жидкого состава.
Первые успешные испытания системы удаленного мониторинга СОЖ прошли на нескольких машиностроительных предприятиях. В ходе испытаний установка продемонстрировала положительный экономический и экологический эффект. Использование установки на предприятии позволяет экономить до 30% за счет увеличения срока службы СОЖ и продлевать ресурс обрабатывающего инструмента в среднем на 4%.
Система онлайн-мониторинга Лукойл позволяет отслеживать результаты как с компьютера, так и с мобильного телефона, что значительно упрощает процесс работы специалистов. В случае каких-либо отклонений система автоматически оповещает пользователей одним из удобных способов: с помощью уведомлений непосредственно в мобильном приложении, через электронную почту, либо через SMS в режиме реального времени.
Предложенное сервисное решение Лукойл, созданное на базе современных цифровых технологий, основывается на специально разработанной платформе, позволяющей осуществлять мониторинг как стационарной техники, так и транспортных средств.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться