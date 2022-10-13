Лукойл представил новые разработки в области битумных вяжущих

ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») представило современные и высокотехнологичные битумные вяжущие и другие материалы ЛУКОЙЛ, используемые в производстве асфальтобетонов на выставке «Дорога 2022», которая проходит в Казани с 12 по 14 октября 2022.