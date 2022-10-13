Лукойл представил новые разработки в области битумных вяжущих

Реклама. www.lukoil-masla.ru
На стенде Компании посетители выставки могут познакомиться с последними разработками ЛУКОЙЛ в области битумных вяжущих и других материалов, используемых в производстве асфальтобетонов:
- высокотехнологичные битумные материалы ЛУКОЙЛ линейки PG, демонстрирующие высокую эффективность в различных климатических условиях;
- битумный вяжущий ЛУКОЙЛ ROADLINER МВНБ-Р и комплексный резиновый модификатор серии ЛУКОЙЛ РКМ для получения высококачественных резиноасфальтобетонов, в которых используется резиновая крошка из переработанных крупногабаритных шин;
- модификатор – полимерно-битумный концентрат ЛУКОЙЛ ROADLINER КПБВ, добавление которого в асфальтобетоны позволяет повысить их эксплуатационные свойства и увеличить срок службы дорожного полотна.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться