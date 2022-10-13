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  • Лукойл представил новые разработки в области битумных вяжущих

Лукойл представил новые разработки в области битумных вяжущих

13.10.2022 55 0 0

ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») представило современные и высокотехнологичные битумные вяжущие и другие материалы ЛУКОЙЛ, используемые в производстве асфальтобетонов на выставке «Дорога 2022», которая проходит в Казани с 12 по 14 октября 2022.

 
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На стенде Компании посетители выставки могут познакомиться с последними разработками ЛУКОЙЛ в области битумных вяжущих и других материалов, используемых в производстве асфальтобетонов: 

  • высокотехнологичные битумные материалы ЛУКОЙЛ линейки PG, демонстрирующие высокую эффективность в различных климатических условиях; 
  • битумный вяжущий ЛУКОЙЛ ROADLINER МВНБ-Р и комплексный резиновый модификатор серии ЛУКОЙЛ РКМ для получения высококачественных резиноасфальтобетонов, в которых используется резиновая крошка из переработанных крупногабаритных шин; 
  • модификатор – полимерно-битумный концентрат ЛУКОЙЛ ROADLINER КПБВ, добавление которого в асфальтобетоны позволяет повысить их эксплуатационные свойства и увеличить срок службы дорожного полотна.
Россия авто и технологии

 

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