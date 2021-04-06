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  • ЛУКОЙЛ развивает сотрудничество с производителем автомобилей «УРАЛ»

ЛУКОЙЛ развивает сотрудничество с производителем автомобилей «УРАЛ»

06.04.2021 179 0 0

ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») стало лидером по поставкам смазочных материалов в адрес одного из ведущих российских производителей коммерческой техники – автомобильного завода «Урал». В течение пяти лет взаимодействия партнеры выстроили долгосрочное сотрудничество в области применения высокотехнологичных продуктов ЛУКОЙЛа, которые продемонстрировали безупречное качество и надежность.

 

Партнерский материал​

Сегодня масла и смазки ЛУКОЙЛ составляют около 95% от всех смазочных материалов, используемых на предприятии партнера. Масла ЛУКОЙЛ применяются для всего модельного ряда автомобилей «Урал», в числе которых автомобили серии «Урал-M», «Урал-NEXT», «Урал-CNG» и другие. Линейка автопредприятия представлена более чем 250 модификациями техники, которая отличается высокой проходимостью, мощностью и надежностью. В прошлом году, несмотря на сложную экономическую обстановку, компаниям удалось не только сохранить объемы поставок, но и увеличить их более чем на 15% по сравнению с предыдущим периодом.

ЛУКОЙЛ осуществляет поставки смазочных материалов на конвейер автомобильного завода «Урал» с 2014 года. Ассортимент используемой продукции на предприятии партнера насчитывает более десятка различных высокоэффективных масел и смазок ЛУКОЙЛ, среди которых один из самых востребованных продуктов на рынке коммерческой техники – моторное масло LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 10W-40. Это масло соответствует требованиям таких известных международных автопроизводителей, как Caterpillar, Mercedes-Benz, MAN, Renault и Volvo.

Россия коммерческий транспорт

 

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