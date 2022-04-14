Авто и технологии ×
  • ЛУКОЙЛ создал уникальный модификатор для резиноасфальтобетонов

ЛУКОЙЛ создал уникальный модификатор для резиноасфальтобетонов

14.04.2022 269 0 0

ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») разработало собственную технологию производства высокоэффективного резинового комплексного модификатора. Благодаря этой инновации ЛУКОЙЛ удалось улучшить эксплуатационные показатели дорожного покрытия и внедрить использование вторичного сырья в качестве основного элемента нового продукта.

 

Партнерский материал

Новый высокотехнологичный резиновый комплексный модификатор РКМ-2 разработан по эксклюзивной технологии Компании на основе резиновой крошки из переработанных крупногабаритных шин.

Максимальная эффективность применения модификатора РКМ-2 достигается при его совместном использовании с битумным вяжущим ROADLINER МВНБ-Р в количестве 10-14% от массы вяжущего. При этом смешение материалов происходит непосредственно на заводе по изготовлению асфальтобетонных смесей, что значительно упрощает технологический процесс.

Резиноасфальтобетоны с добавлением материалов ЛУКОЙЛ РКМ-2 и ROADLINER МВНБ-Р предназначены для строительства автомобильных дорог с высокой транспортной нагрузкой, скоростных магистралей, а также покрытий дорог аэродромов. Первые контрольные участки резиноасфальтобетонных покрытий уже успешно эксплуатируются на автомобильных дорогах в Нижегородской, Тульской и Ростовской областях.

Благодаря инновационным материалам ЛУКОЙЛ дорожное покрытие из резиноасфальтобетона обладает повышенной стойкостью к образованию колейности и трещин, особенно в условиях низких температур, а также увеличенной усталостной долговечностью. Кроме того, внедрение новой технологии обеспечивает положительный экологический эффект.

Россия авто и технологии

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Audi A6 С6 с пробегом: тормозной диск за миллион и много неудачных моторов В первой части обзора Audi A6 С6 мы рассказали, что кузов у этого автомобиля при должном уходе до сих пор может быть в хорошем состоянии, а качество салона настолько высокое, что по нему ч... 1058 0 0 13.04.2022
Статьи / Авто недели Есть старое, есть новое, но все неплохое: стоит ли покупать Mazda 3 III BM за 1,5 миллиона Кроссоверы постепенно и планомерно вытеснили с рынка сначала модели класса D, а затем и хэтчбеки гольф-класса. Вот и на вторичном рынке большинство покупателей предпочтет переплатить за Vol... 1358 0 0 13.04.2022
Статьи / Популярные вопросы Безопасная дистанция: почему ее нет в ПДД, как ее определить и что грозит за несоблюдение Выбор безопасной дистанции между автомобилями – это то, что водитель делает за рулем постоянно, но при этом именно с несоблюдением дистанции связана немалая часть ДТП. Почему так происходит,... 582 2 7 11.04.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 22577 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 18901 21 24 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 15062 18 13 30.12.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings