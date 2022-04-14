ЛУКОЙЛ создал уникальный модификатор для резиноасфальтобетонов

ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») разработало собственную технологию производства высокоэффективного резинового комплексного модификатора. Благодаря этой инновации ЛУКОЙЛ удалось улучшить эксплуатационные показатели дорожного покрытия и внедрить использование вторичного сырья в качестве основного элемента нового продукта.

Партнерский материал

Новый высокотехнологичный резиновый комплексный модификатор РКМ-2 разработан по эксклюзивной технологии Компании на основе резиновой крошки из переработанных крупногабаритных шин.

Максимальная эффективность применения модификатора РКМ-2 достигается при его совместном использовании с битумным вяжущим ROADLINER МВНБ-Р в количестве 10-14% от массы вяжущего. При этом смешение материалов происходит непосредственно на заводе по изготовлению асфальтобетонных смесей, что значительно упрощает технологический процесс.

Резиноасфальтобетоны с добавлением материалов ЛУКОЙЛ РКМ-2 и ROADLINER МВНБ-Р предназначены для строительства автомобильных дорог с высокой транспортной нагрузкой, скоростных магистралей, а также покрытий дорог аэродромов. Первые контрольные участки резиноасфальтобетонных покрытий уже успешно эксплуатируются на автомобильных дорогах в Нижегородской, Тульской и Ростовской областях.

Благодаря инновационным материалам ЛУКОЙЛ дорожное покрытие из резиноасфальтобетона обладает повышенной стойкостью к образованию колейности и трещин, особенно в условиях низких температур, а также увеличенной усталостной долговечностью. Кроме того, внедрение новой технологии обеспечивает положительный экологический эффект.