ЛУКОЙЛ создал уникальный модификатор для резиноасфальтобетонов

Партнерский материал
Новый высокотехнологичный резиновый комплексный модификатор РКМ-2 разработан по эксклюзивной технологии Компании на основе резиновой крошки из переработанных крупногабаритных шин.
Максимальная эффективность применения модификатора РКМ-2 достигается при его совместном использовании с битумным вяжущим ROADLINER МВНБ-Р в количестве 10-14% от массы вяжущего. При этом смешение материалов происходит непосредственно на заводе по изготовлению асфальтобетонных смесей, что значительно упрощает технологический процесс.
Резиноасфальтобетоны с добавлением материалов ЛУКОЙЛ РКМ-2 и ROADLINER МВНБ-Р предназначены для строительства автомобильных дорог с высокой транспортной нагрузкой, скоростных магистралей, а также покрытий дорог аэродромов. Первые контрольные участки резиноасфальтобетонных покрытий уже успешно эксплуатируются на автомобильных дорогах в Нижегородской, Тульской и Ростовской областях.
Благодаря инновационным материалам ЛУКОЙЛ дорожное покрытие из резиноасфальтобетона обладает повышенной стойкостью к образованию колейности и трещин, особенно в условиях низких температур, а также увеличенной усталостной долговечностью. Кроме того, внедрение новой технологии обеспечивает положительный экологический эффект.
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