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  • ЛУКОЙЛ стал поставщиком масел для автобрендов HAVAL и TANK, а также для пикапов GWM

ЛУКОЙЛ стал поставщиком масел для автобрендов HAVAL и TANK, а также для пикапов GWM

18.08.2023 67 1 0

ЛУКОЙЛ начал поставки масел для сервисного обслуживания автомобилей брендов HAVAL, TANK и пикапов GWM.

Масла ЛУКОЙЛ соответствуют самым современным требованиям автомобильной отрасли. Благодаря отличным эксплуатационным свойствам продукции ЛУКОЙЛ был внесен в перечень поставщиков моторных масел для технического обслуживания автомобилей брендов HAVAL, TANK и пикапов GWM.

Ассортимент рекомендуемых автопроизводителем моторных масел представлен флагманской линейкой LUKOIL GENESIS серии SPECIAL четырех классов вязкости: 0W-20, 0W-30, 5W-30 и 5W-40. Эти продукты специально разработаны для профессионального применения на конвейерах автопроизводителей и в техцентрах.

Премиальная линейка моторных масел LUKOIL GENESIS успешно используется крупнейшими производителями автомобилей и оборудования, а также их официальными станциями технического обслуживания на протяжении многих лет. Широкий ассортимент, высокое качество и эффективность продукции ЛУКОЙЛ позволяет обеспечить потребности в маслах большинства зарубежных и отечественных автопроизводителей.

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1 комментарий
18.08.2023 18:49
Roman Mangrim

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