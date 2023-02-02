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ЛУКОЙЛ стал производителем смазочных материалов для техники KOMATSU

02.02.2023 63 0 0

ЛУКОЙЛ запустил производство масел для сервисного обслуживания спецтехники Komatsu в рамках подписанного соглашения с официальным представительством бренда в России компанией «Комацу СНГ».

Компании подписали соглашение о сотрудничестве в конце прошлого года, поставив перед собой задачу по полной локализации производства смазочных материалов для горнодобывающей и строительной техники Komatsu – одного из крупнейших производителей индустриальной спецтехники в мире.

Подписанию соглашения предшествовала длительная подготовка. Специалисты ЛУКОЙЛ изучали различные варианты рецептур масел, проводили лабораторные и полевые испытания. На основе полученных результатов была разработана линейка продуктов, включающая моторные, трансмиссионные и гидравлические масла различной вязкости, отвечающие всем требованиям и стандартам качества производителя спецтехники. Сегодня Компания производит 8 наименований масел для обеспечения потребностей партнера в смазочных материалах в России.

Изготовленные ЛУКОЙЛом смазочные материалы обеспечивают высокую эффективность техники Komatsu на протяжении всего межсервисного интервала. Первые партии продукции поступили в адрес ООО «Комацу СНГ» в январе этого года.

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