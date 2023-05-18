ЛУКОЙЛ запустил новый цифровой сервис на стратегическом энергогенерирующем предприятии

ЛУКОЙЛ внедрил пилотный проект по онлайн-мониторингу состояния турбинного масла на филиале «Конаковская ГРЭС» ПАО «ЭЛ5-Энерго» – одной из крупнейших электростанций Центральной части России. Новая система проходит тестовую эксплуатацию на маслосистеме смазки турбоагрегата ст. №1 и в дальнейшем позволит повысить надежность и эффективность работы генерирующего оборудования тепловых электростанций.

Проект реализуется в рамках внедрения единой клиентской цифровой платформы по управлению индустриальными сервисными решениями ЛУКОЙЛ. По мере развития платформы клиентам будет предоставлен доступ к сервисам онлайн-мониторинга состояния масла, телеметрии оборудования и транспорта, вибродиагностики, автоматизированной системы обслуживания техники и другим сопутствующим цифровым продуктам Компании, включая заказ смазочных материалов, дистанционное обучение и взаимодействие с экспертами в режиме 24/7.

Ключевым преимуществом нового сервиса мониторинга масла является получение в режиме реального времени информации о состоянии смазочных материалов по следующим показателям: вязкость, класс промышленной чистоты, плотность, влагосодержание, диэлектрическая проницаемость и температура. Вся информация отражается в удобном и доступном для клиента формате пользовательского интерфейса и позволяет своевременно отслеживать изменение ключевых параметров состояния эксплуатационного масла, и принять соответствующие меры. Также ЛУКОЙЛ начинает поставки смазочных материалов в адрес всех производственных филиалов ПАО «ЭЛ5-Энерго», что вносит вклад в повышение эффективности бизнес-процессов энергетической компании.

Сервисные решения ЛУКОЙЛ, наравне со смазочными материалами, успешно применяются не только в области электроэнергетики, но и в других крупных индустриальных и транспортных предприятиях России. Они позволяют снизить риски непредвиденных поломок, сократить количество незапланированных простоев и в итоге оптимизировать затраты на владение оборудованием и техникой.

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