ЛУКОЙЛ запустил высокоточный сервис подбора смазочных материалов

ЛУКОЙЛ разработал новый сервис по подбору смазочных материалов, не имеющий аналогов в России. Его особенностью является высокая точность выдачи продуктов и их приоритизация в соответствии с рекомендациями производителей автомобилей, спецтехники и оборудования.

Цифровой сервис – собственная уникальная разработка Компании. Алгоритм поиска позволяет подобрать масло любого назначения – от легкомоторной техники до нишевых промышленных агрегатов – с учетом всех требований к смазочным материалам из обширной базы транспортных средств и промышленного оборудования. На сегодняшний день ассортимент смазочных материалов ЛУКОЙЛ насчитывает свыше 800 наименований продукции.

В перспективе функционал сервиса может быть расширен для использования другими поставщиками смазочных материалов.

Воспользоваться новым интернет-сервисом можно на официальных веб-ресурсах ЛУКОЙЛ: www.lukoil-masla.ru и www.lukoil-shop.ru.

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