ЛУКОЙЛ запустил высокоточный сервис подбора смазочных материалов

Цифровой сервис – собственная уникальная разработка Компании. Алгоритм поиска позволяет подобрать масло любого назначения – от легкомоторной техники до нишевых промышленных агрегатов – с учетом всех требований к смазочным материалам из обширной базы транспортных средств и промышленного оборудования. На сегодняшний день ассортимент смазочных материалов ЛУКОЙЛ насчитывает свыше 800 наименований продукции.
В перспективе функционал сервиса может быть расширен для использования другими поставщиками смазочных материалов.
Воспользоваться новым интернет-сервисом можно на официальных веб-ресурсах ЛУКОЙЛ: www.lukoil-masla.ru и www.lukoil-shop.ru.
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