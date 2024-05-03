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  • Lynx Motors анонсировала мощные электромоды на базе DeLorean DMC-12 и Ford GT

Lynx Motors анонсировала мощные электромоды на базе DeLorean DMC-12 и Ford GT

03.05.2024 105 0 0

Молодая компания из Остина (США, штат Техас) хочет заработать денег на электрификации классических автомобилей, её дебютными моделями станут Lynx DMC-EV и Lynx GT1e на базе DeLorean DMC-12 и Ford GT первого поколения соответственно.

Официальное возрождение DeLorean забуксовало: владеющая правами на марку компания DeLorean Motor из Сан-Антонио (США, штат Техас), обещавшая новые модели, не публикует новостей с 2022 года. Компания DNG Motors дочки Джона Захария Делореана тоже пока не вышла на рынок со своими спорткарами в стиле классического DeLorean DMC-12. Теперь вот Lynx Motors представила собственное переосмысление DeLorean DMC-12 и планирует выпустить 100 электромодов на базе этого классического спорткара начала 1980-х, прославившегося благодаря фантастической кинотрилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее».

Lynx DMC-EV
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Lynx DMC-EV
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Lynx DMC-EV
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Для изготовления Lynx DMC-EV необходим донорский кузов из нержавеющей стали, вся техническая начинка будет новой. Кузов сохранит исходные пропорции и подъёмные двери типа «крылья чайки», но получит новый дизайн передка и кормы, а также полностью диодную светотехнику.

Lynx DMC-EV

Интерьер у Lynx DMC-EV будет полностью переделан: старомодная стоковая передняя панель уступит место гигантскому табло во всю ширину салона, в новый руль будут интегрированы светодиодные индикаторы и свой маленький дисплей, на центральном тоннеле появится полка с беспроводной зарядкой для смартфона.

Lynx DMC-EV

Силовая установка Lynx DMC-EV будет состоять из четырёх мотор-колёс словенской фирмы Elaphe, их мощность пока не разглашается. Батарею ёмкостью 70 кВт·ч будет поставлять CATL, её полного заряда должно хватить примерно на 400 км пробега. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Lynx DMC-EV сможет разогнаться за 4 с. Других технических подробностей пока нет.

Lynx GT1e

Lynx GT1e на базе Ford GT первого поколения, что выпускался с 2004 по 2006 год, обещает прямо-таки запредельные технические характеристики: четыре электромотора Elaphe здесь расположены внутри кузова, они выдают совокупно 2433 л.с. и смогут обеспечить разгон до 60 миль/ч за 1,5 с, расчётная максимальная скорость — 515 км/ч! Батарею с проточной системой охлаждения для Lynx GT1e будет поставлять калифорнийский стартап Amprius, её ёмкость — 100 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — около 400 км.

Lynx GT1e
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Lynx GT1e
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Lynx GT1e
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Lynx GT1e
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Lynx GT1e
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Шасси и внешнее оперение кузова для Lynx GT1e приобретены у Matech Concepts — эта швейцарская компания занималась постройкой гоночных версий Ford GT первого поколения. Салон будет полностью переделан и оснащён двумя экранами (приборным и мультимедийным), его изображений пока нет. Lynx Motors обещает, что каждый заказчик суперкара GT1e получит возможность заказать индивидуальный дизайн раскраски для кузова от Камило Пардо, автора дизайна оригинального Ford GT первого поколения. Тираж Lynx GT1e составит всего 27 экземпляров.

Цены Lynx DMC-EV и Lynx GT1e пока не обнародованы, равно как и дата начала производства.

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