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Универсал Alpha5 и внедорожник Omega: DeLorean продолжает дразнить публику концептами

22.08.2022 188 0 2

Возрождённая американская компания DeLorean не слишком убедительно выступила на завершившейся вчера автомобильной неделе в Монтерее (США, штат Калифорния): живая презентация будущего серийного электрического фастбека DeLorean Alpha5 не принесла новой информации, а выставленные в виде концептов макеты публика встретила, мягко говоря, неоднозначно.

 

В мае новоявленная компания DeLorean, не имеющая к легендарному Джону Делореану и его семье никакого отношения, но владеющая его торговой маркой, представила прототип электрического фастбека Alpha5 с кузовом от Italdesign, который весьма отдалённо напоминает купе DeLorean DMC-12, хорошо всем известное по фантастической кинотрилогии «Назад в будущее». Дизайн этой машины уже успела раскритиковать в самых нелицеприятных выражениях Кэт Делореан, дочь Джона Делореана, а накануне живой премьеры Alpha5 на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич (проходит в рамках автомобильной недели в Монтерее) случилась ещё одна неприятность: компания Karma Automotive подала на DeLorean в суд, обвинив четырёх её топ-менеджеров в плагиате.

DeLorean Alpha5 Plasmatail

На живой презентации Alpha5 представители DeLorean не сообщили о грядущей новинке ничего нового — известно лишь, что серийная версия выйдет на рынок в 2024 году, а вслед за ней появятся другие новые модели. Какими могут быть эти другие модели, дают понять два концепта, представленные в Пеббл-Бич в виде полноразмерных макетов с наглухо затонированными стёклами — универсал Alpha5 Plasmatail и внедорожник Omega.

DeLorean Alpha5 Plasmatail
1 / 5
DeLorean Alpha5 Plasmatail
2 / 5
DeLorean Alpha5 Plasmatail
3 / 5
DeLorean Alpha5 Plasmatail
4 / 5
DeLorean Alpha5 Plasmatail
5 / 5

Plasmatail — это, по сути, обычный Alpha5, но со слегка перекроенной высокой кормой, благодаря которой машина в целом стала выглядеть чуть элегантнее — получился эдакий шутинг-брейк, при этом от фастбека сохранились широкие боковые двери типа «крыло чайки». Фонари и пухлые «бёдра» у Plasmatail — такие же, как у фастбека. Ясно, что при желании выпустить такой «сарай» можно будет малой кровью, сильно перекраивать кузов не придётся.

DeLorean Omega

А вот концептуальный внедорожник DeLorean Omega вряд ли когда-нибудь превратится в серийную модель. Его топорный облик больше годится для студенческого конкурса по автодизайну, чем для элитарного конкурса элегантности в Пеббл-Бич, а связи с классическим DeLorean DMC-12 нет совсем, хотя, полагаем, в ремейке «Назад в будущее» такая машина смотрелась бы вполне уместно.

DeLorean Omega
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DeLorean Omega
2 / 5
DeLorean Omega
3 / 5
DeLorean Omega
4 / 5
DeLorean Omega
5 / 5

В официальном описании сказано, что Omega — это попытка заглянуть в 2040 год, когда может появиться внедорожник в духе гонок Baja (проходят по степям и пустыням), и что концепт демонстрирует философию дизайна будущих моделей марки. На страничках DeLorean в соцсетях много обидных комментариев в адрес Omega: «Hyundai делает в десять раз лучше», «напоминает игрушку Hot Wheels», «вы шутите?» и т. п.

В июле DeLorean показала виртуальные концепты из вымышленного прошлого марки, а в Пеббл-Бич привезла их виде макетов в масштабе 1:4. Полноразмерных, вероятно, не дождёмся, но, честно говоря, не сильно-то и хотелось…

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