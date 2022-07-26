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DeLorean показал концепты из придуманного прошлого: спорткар, седан и кроссовер

26.07.2022 519 0 2

Возрождённая как полноценный автопроизводитель американская компания DeLorean предприняла забавную попытку заполнить «дыры» в своей прерванной истории и показала, какими могли бы быть её автомобили в период между банкротством в 1982 году и премьерой новой модели в 2022-м.

 

Историю оригинальной компании DeLorean и её создателя, Джона Захария Делореана, мы подробно рассказывали в отдельном большом материале, эта компания обанкротилась в 1982 году, подарив миру всего одну серийную модель — купе DMC-12 с кузовом из нержавеющей стали, прославившееся в фантастической кинотрилогии «Назад в будущее». В 1995 году права на марку DeLorean купил предприниматель из Техаса Стив Уайн, он основал собственную DeLorean Motor Company, которая долгое время занималась тем, что обслуживала и поддерживала на ходу ранее выпущенные экземпляры DMC-12. Теперь DeLorean хочет вернуться к выпуску автомобилей: в мае состоялась предварительная, заочная премьера электрического фастбека DeLorean Alpha5, разработанного при участии дизайн-студии Italdesign. Полноценная премьера Alpha5 состоится в августе на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич (США, штат Калифорния).

Слева направо: DeLorean Alpha5, Alpha4, Alpha3 и Alpha2

На днях на официальном сайте DeLorean появился исторический раздел Generational с тремя виртуальными и одним реальным концептом. Виртуальные концепты — это так называемая альтернативная история DeLorean, которой на самом деле не было, но могла бы быть в какой-нибудь параллельной реальности. Зачем нынешнему руководству компании понадобилось подобное фантастическое упражнение, пока непонятно. Возможно, три виртуальных концепта — это как раз гости из будущего, а не из прошлого, ведь уже известно, что после фастбека Alpha5 в модельном ряду появятся купе с бензиновым V8, электрический седан и большой электрический кроссовер.

DeLorean DMC-24
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DeLorean DMC-24
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DeLorean DMC-24
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DeLorean DMC-24
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DeLorean DMC-24
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DeLorean DMC-24
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DeLorean DMC-24
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Реальный концепт под названием DMC-24 (он же Project 831/1 в заводских документах) должен был стать второй моделью после купе DMC-12. Клиновидный лифтбек, рассчитанных на 4-5 человек, дошёл до стадии макета и был продут в аэродинамической трубе, но из-за краха компании так и не стал серийным.

DeLorean Alpha2
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DeLorean Alpha2
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DeLorean Alpha2
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DeLorean Alpha2
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DeLorean Alpha2
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Если бы краха не случилось, то DMC-24 в теории мог бы стать серийной модель Alpha, за которой последовали бы другие новинки. Переднемоторный двухместный спорткар Alpha2, выполненный в стилистике Chevrolet Corvette C5/C6, относится к 1996 году, но «оптика» и пластика бамперов — явно из более современной эпохи. В разделе Generational в виде эскизов представлены также альтернативные проекты Alpha2, в том числе среднемоторные.

DeLorean Alpha3
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DeLorean Alpha3
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DeLorean Alpha3
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DeLorean Alpha3
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DeLorean Alpha3
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Седан Alpha3 датирован 2003 годом: это крупный электрический седан (или фастбек, так как третий объём кузова визуально не выделен) с алюминиевым кузовом и электрической силовой установкой. В альтернативной истории Alpha3 мог бы претендовать на лавры электрического первопроходца в бизнес-классе Tesla Model S, что вышла на рынок только в 2012 году.

DeLorean Alpha4
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DeLorean Alpha4
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DeLorean Alpha4
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DeLorean Alpha4
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DeLorean Alpha4
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Кроссовер Alpha4 с водородной силовой установкой, по мнению разработчиков, мог бы дебютировать в 2013 году, а на его платформе мог бы затем появиться спортивный пикап с изменяемым дорожным просветом — эдакий аналог GMC Hummer EV. Между тем кроссовер Alpha4 внешне напоминает нечто среднее между Range Rover Velar и Fisker Ocean.

Эскизы пикапа DeLorean Alpha4
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Эскизы пикапа DeLorean Alpha4
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Эскизы пикапа DeLorean Alpha4
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Опять-таки декор, что мы видим на Alpha3 и Alpha4, явно взят из новейшей эпохи автомобилестроения, что ещё раз навевает мысли о том, что представленные концепты — это не вымышленные прошлые, а реальные будущие модели. Если это так, то с дизайном, честно говоря, следовало бы ещё как следует поработать, потому что пока он воспринимается как вторичный, гены DeLorean в нём не чувствуются.

Дизайн Alpha5 тоже, надо сказать, вызвал в Сети немало негативных эмоций, многие ждали от нового DeLorean более яркой и самобытной внешности. С критикой дизайна Alpha5 выступила даже Кэт Делореан, дочь Джона Захария Делореана: она предложила альтернативный проект новой модели DeLorean, то есть ещё одну параллельную реальность.

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