Бизнес ×
  • Папа бы не одобрил: дочь Джона Делореана возмущена дизайном новой модели Alpha5

Папа бы не одобрил: дочь Джона Делореана возмущена дизайном новой модели Alpha5

06.06.2022 45 0 0

Заочно представленный в конце мая фастбек DeLorean Alpha5 вызвал жаркие споры в Сети по поводу качества дизайна модели, претендующей на славу купе DMC-12 из фантастической кинотрилогии «Назад в будущее»: многие сочли, что от легендарной марки осталось буквально одно название, а дочь Джона Захария Делореана — Кэт Делореан — публично раскритиковала этот проект и предложила альтернативный.

 

Историю влёта и падения оригинальной компании DeLorean и её первой модели, купе DMC-12, мы рассказывали в отдельном большом материале. В 1995 году права на марку DeLorean и запчасти для модели DMC-12 купил предприниматель из Техаса Стив Уайн, он основал собственную DeLorean Motor Company, которая долгое время занималась тем, что обслуживала и поддерживала на ходу ранее выпущенные экземпляры DMC-12. В 2016 году Уайн анонсировал мелкосерийный выпуск рестомодов на базе DMC-12, но эта идея так и не была реализована и теперь отложена в долгий ящик, а Уайн и его команда, заручившись поддержкой студии Italdesign, переключились на полностью новые модели под маркой DeLorean, первой из которых стал четырёхместный электрический фастбек Alpha5. Вслед за ним будут и другие новинки, в том числе большой кроссовер.

DeLorean DMC-12

Привлечение Italdesign к работе над новыми моделями DeLorean выглядит вполне логичным решением, ведь эта же студия нарисовала DMC-12. Вот только Джорджетто Джуджаро, основатель Italdesign и автор дизайна DMC-12, с 2015 года в студии не работает, сама студия теперь принадлежит концерну Volkswagen, а Джорджетто Джуджаро вместе с сыном Фабрицио сейчас работают в собственной независимой студии GFG Style. То есть важно понимать, что Джуджаро не имеет никакого отношения к проекту DeLorean Alpha5, равно как и семья Джона Захария Делореана к современной DeLorean Motor Company.

DeLorean Alpha5
1 / 5
DeLorean Alpha5
2 / 5
DeLorean Alpha5
3 / 5
DeLorean Alpha5
4 / 5
DeLorean Alpha5
5 / 5

Кэт Делореан, дочь Джона Захария Делореана от третьего брака, очень трепетно относится к историческому наследию своего отца (умер в 2005 году) и яростно не одобряет то, что делает нынешняя DeLorean Motor Company. После премьеры Alpha5 Кэт Делореан опубликовала в соцсетях несколько громких заявлений, которые легко можно счесть оскорбительными: в частности она потребовала не упоминать имя своего отца и утверждает, что тот презирал новых владельцев и никогда их не поддерживал.

Альтернативный новый DeLorean
1 / 7
Альтернативный новый DeLorean
2 / 7
Альтернативный новый DeLorean
3 / 7
Альтернативный новый DeLorean
4 / 7
Альтернативный новый DeLorean
5 / 7
Альтернативный новый DeLorean
6 / 7
Альтернативный новый DeLorean
7 / 7

В качестве альтернативы Alpha5 Кэт Делореан предлагает обратить внимание на независимый проект нового купе DeLorean от друзей и поклонников семьи Делореан, опубликованный на сайте deloreanlegacy.com. Этот проект давно гуляет по Сети и в целом вызвал положительные отзывы автолюбителей, но за ним не стоит никакой бизнес-идеи, то есть пока это просто красивые картинки. Альтернативный новый DeLorean действительно больше похож на оригинал, то есть купе DMC-12, и в теории какой-нибудь стартап вполне может взять этот дизайн-проект за основу. Вот только воспользоваться именем DeLorean вряд ли удастся — закон в этом смысле целиком на стороне Уайна и его команды (никто из них, к слову, наезд Кэт Делореан пока никак не прокомментировал).

Между тем похожая скандальная история случилась осенью прошлого года: тогда легендарный итальянский дизайнер Марчелло Гандини, автор ранних моделей Lamborghini, выступил с открытым письмом к СМИ с просьбой не ассоциировать его с новым Lamborghini Countach LPI 800-4, так как он над ним не работал и вообще не считает его удачным.

спортивные авто электромобиль новинки бизнес DeLorean DeLorean Alpha5

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Можно ли застраховать машину по ОСАГО без участия собственника Мы привыкли к тому, что заключение договора ОСАГО – это ответственность собственника автомобиля. Собственно, об этом фактически говорит и закон об ОСАГО. Но значит ли это, что застраховать... 30 0 0 06.06.2022
Статьи / Авторынок Попытка сэкономить: как привезти машину из-за границы, что выбрать и какие возможны проблемы Складские запасы российских дилеров еще не иссякли, но особого выбора уже нет, и подходящего варианта может не найтись. Да и цены кусаются. А что если купить машину за границей? Разбираемся,... 451 0 1 06.06.2022
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Subaru XV I Сначала на Subaru XV смотрели искоса: что это за Субару такая? Не «врыкса», не «лесник», а что-то странное – на вид как Impreza, но с раздутыми арками. Не субаровское какое-то. А потом распр... 2432 2 3 05.06.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 25347 1 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Редкость в кубе: опыт владения Chrysler 300С Touring Chrysler 300С в нашей стране – до сих пор один из самых распространенных «американцев», любимый самыми разными слоями населения, от интеллигентов до маргиналов, от рациональных технарей до ю... 11434 14 11 10.02.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 10760 12 44 29.04.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings