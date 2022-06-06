Папа бы не одобрил: дочь Джона Делореана возмущена дизайном новой модели Alpha5

Заочно представленный в конце мая фастбек DeLorean Alpha5 вызвал жаркие споры в Сети по поводу качества дизайна модели, претендующей на славу купе DMC-12 из фантастической кинотрилогии «Назад в будущее»: многие сочли, что от легендарной марки осталось буквально одно название, а дочь Джона Захария Делореана — Кэт Делореан — публично раскритиковала этот проект и предложила альтернативный.

Историю влёта и падения оригинальной компании DeLorean и её первой модели, купе DMC-12, мы рассказывали в отдельном большом материале. В 1995 году права на марку DeLorean и запчасти для модели DMC-12 купил предприниматель из Техаса Стив Уайн, он основал собственную DeLorean Motor Company, которая долгое время занималась тем, что обслуживала и поддерживала на ходу ранее выпущенные экземпляры DMC-12. В 2016 году Уайн анонсировал мелкосерийный выпуск рестомодов на базе DMC-12, но эта идея так и не была реализована и теперь отложена в долгий ящик, а Уайн и его команда, заручившись поддержкой студии Italdesign, переключились на полностью новые модели под маркой DeLorean, первой из которых стал четырёхместный электрический фастбек Alpha5. Вслед за ним будут и другие новинки, в том числе большой кроссовер.

DeLorean DMC-12

Привлечение Italdesign к работе над новыми моделями DeLorean выглядит вполне логичным решением, ведь эта же студия нарисовала DMC-12. Вот только Джорджетто Джуджаро, основатель Italdesign и автор дизайна DMC-12, с 2015 года в студии не работает, сама студия теперь принадлежит концерну Volkswagen, а Джорджетто Джуджаро вместе с сыном Фабрицио сейчас работают в собственной независимой студии GFG Style. То есть важно понимать, что Джуджаро не имеет никакого отношения к проекту DeLorean Alpha5, равно как и семья Джона Захария Делореана к современной DeLorean Motor Company.



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Кэт Делореан, дочь Джона Захария Делореана от третьего брака, очень трепетно относится к историческому наследию своего отца (умер в 2005 году) и яростно не одобряет то, что делает нынешняя DeLorean Motor Company. После премьеры Alpha5 Кэт Делореан опубликовала в соцсетях несколько громких заявлений, которые легко можно счесть оскорбительными: в частности она потребовала не упоминать имя своего отца и утверждает, что тот презирал новых владельцев и никогда их не поддерживал.



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В качестве альтернативы Alpha5 Кэт Делореан предлагает обратить внимание на независимый проект нового купе DeLorean от друзей и поклонников семьи Делореан, опубликованный на сайте deloreanlegacy.com. Этот проект давно гуляет по Сети и в целом вызвал положительные отзывы автолюбителей, но за ним не стоит никакой бизнес-идеи, то есть пока это просто красивые картинки. Альтернативный новый DeLorean действительно больше похож на оригинал, то есть купе DMC-12, и в теории какой-нибудь стартап вполне может взять этот дизайн-проект за основу. Вот только воспользоваться именем DeLorean вряд ли удастся — закон в этом смысле целиком на стороне Уайна и его команды (никто из них, к слову, наезд Кэт Делореан пока никак не прокомментировал).



Между тем похожая скандальная история случилась осенью прошлого года: тогда легендарный итальянский дизайнер Марчелло Гандини, автор ранних моделей Lamborghini, выступил с открытым письмом к СМИ с просьбой не ассоциировать его с новым Lamborghini Countach LPI 800-4, так как он над ним не работал и вообще не считает его удачным.

