Ещё один альтернативный DeLorean: компания DNG Motors анонсировала вторую модель

DNG Motors, основанная Кэтрин Делореан, дочкой легендарного американского конструктора и предпринимателя Джона Захария Делореана, вслед за дебютной моделью Model-JZD, сделанной по мотивам классического DeLorean DMC-12, планирует вывести на рынок более массовый и доступный спорткар, он будет сделан на базе среднемоторного Chevrolet Corvette С8.

Разработанный в начале 80-х годов прошлого века спорткар DeLorean DMC-12 прославился благодаря роли машины времени в фантастической кинотрилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее», но вот сделать на DMC-12 большой бизнес Джон Захария Делореан не смог — как и почему, мы рассказывали в отдельном большом материале. Сегодня торговая марка DeLorean принадлежит компании DeLorean Motor Company, никак не связанной с семьёй Делореан, эта компания планирует выпускать современные премиальные электромобили, первой серийной моделью в следующем году должен стать фастбек Alpha5 с кузовом от Italdesign, весьма отдалённо напоминающим DeLorean DMC-12.

Кэт Делореан с нескрываемым презрением относится к нынешней DeLorean Motor Company и её проектам, которые, по её мнению, лишь порочат имя её отца. Дочка легендарного предпринимателя от третьего брака хочет построить альтернативную, правильную компанию, эта компания получила имя DNG Motors, буквы DNG расшифровываются как DeLorean Next Generation.

DeLorean DMC-12 и DNG Model-JZD

Год назад DNG Motors анонсировала свою первую модель — спорткар Model-JZD (буквы JZD означают John Zachary DeLorean) с дверями типа крылья чайки и стилистикой, близкой к оригинальному DeLorean DMC-12, облик Model-JZD разработал испанский дизайнер Анхель Гуэрра.

Кэт Делореан опрометчиво пообещала запустить в производство Model-JZD в начале этого года и, разумеется, не смогла выполнить это обещания — так быстро подобные проекты не делаются. Тем не менее её свежеиспечённая компания жива и строит планы на будущее, о них на этой неделе рассказал американский журнал Hagerty.



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Так вот, проект Model-JZD остаётся в силе, хотя пока ничего неизвестно о том, что это будет за машина в плане техники — бензиновая, электрическая или гибридная. Известно лишь, что Model-JZD будет дорогой флагманской моделью, тираж которой составит всего 42 экземпляра (42 — это число-мем из романа Дугласа Адамса «Автостопом по Галактике»). Когда и где начнётся производство Model-JZD, тоже пока неизвестно, но DNG Motors уже работает над второй, более доступной и массовой моделью — её рендеры компания постит на своих страничках в соцсетях с начала нынешней осени.



Вторая модель DNG

Рендеры второй модели — тоже дело рук Анхеля Гуэрра, собственного имени эта модель пока не имеет, стилистическое родство с Model-JZD чувствуется. В основу второй модели ляжет шасси и техническая начинка от актуального среднемоторного Chevrolet Corvette поколения С8, в чём Кэт Делореан видит историческую связь с карьерой своего отца. До создания собственной компании Джон Захария Делореан 17 лет проработал в General Motors, где стал одним из ведущих менеджеров и был адептом идеи перевода Corvette на среднемоторную платформу. В 70-х руководство GM на это не решилось, впоследствии Делореан даже пытался купить у GM права на среднемоторный прототип Chevrolet Aerovette, но получил отказ.



Вторая модель DNG 1 / 3 Вторая модель DNG 2 / 3 Вторая модель DNG 3 / 3

Теперь, когда у GM наконец есть среднемоторный Corvette, Кэт Делореан считает, что сможет воплотить в жизнь мечту своего отца об идеальном спорткаре. Готовая платформа и техника позволят DNG Motors заметно сократить время и затраты на разработку второй модели, но над кузовом придётся всерьёз поработать, потому что Кэт Делореан непременно хочет, чтобы у второй модели были подъёмные двери. Исходный Corvette С8 не имеет интегральной крыши, кузов у﻿ него — типа тарга, так что для подъёмных дверей придётся сооружать надстройку. Изменить дизайн кузова исходной машины до неузнаваемости сегодня несложно: итальянский суперкар Ares S1 Project, например, тоже построен на базе Corvette С8, но ни капли на него не похож.



DNG Model-JZD и вторая модель на базе Corvette С8

Получится у Кэт Делореан создать полноценную автомобильную компанию, неизвестно — видно, что темперамента ей не занимать, но для запуска большого дела нужны ещё деньги и менеджерский талант — надеемся, и то и другое у Кэт есть.

