Суперкар Ares S1 Project на базе Corvette С8: обвинения в плагиате и обновлённый дизайн

Компания Ares, за которой стоит опытный Дэни Бахар (швейцарец турецкого происхождения, бывший топ-менеджер Ferrari и Lotus), уже хорошо известна в мире эксклюзивных автомобилей (Project Panther на базе Lamborghini Huracan — её детище) и кастомных мотоциклов. В сентябре 2020 года Ares анонсировала суперкар S1 Project с полностью оригинальным дизайном, а в октябре того же года представила его открытую версию Spyder.
Почти сразу после засветки S1 Project в Сети, на форумах и в СМИ, появились сообщения о том, что дизайн Ares S1 Project во многом цитирует концепт Porsche Electric Le Mans 2035 корейского студента Гилсунга Пака, сделанный в качестве дипломного проекта в зимнем семестре 2014-2015 годов в Пфорцхаймской высшей школе в Германии. Действительно, у суперкара Ares и концепта студента Пака общие пропорции и решение кормы с вырезом в виде «восьмёрки» и перечеркивающей её светодиодной полосой, но в самой компании эту схожесть никак не прокомментировали, зато на днях представили обновлённый вариант дизайна S1 Project, при этом открытая версия теперь называется S1 Speedster.
Пропорции изменились, кабина заметно сместилась назад, многие детали, как утверждается, были оптимизированы с точки зрения аэродинамики, практичности и безопасности, изменён дизайн фар, но «восьмёрка» на корме осталась. Справедливости ради отметим, что похожий дизайн кормы имеется у представленного на этой неделе в Нью-Йорке австрийского электрического суперкара Deus Vayanne и у британского водородного суперкара Viritech Apricale, так что можно предположить, что идея такого оформления просто носится в воздухе, вряд ли имеет место коллективный международный сговор против талантливого корейского дизайнера Пака.
Напомним, что в основе Ares S1 Project лежит актуальный среднемоторный американский суперкар Chevrolet Corvette C8 с алюминиевой силовой структурой кузова, но все наружные кузовные панели новые, выполненные из углепластика. У открытой версии S1 Speedster теперь имеется полноценное ветровое стекло вместо куцых козырьков у прототипа образца 2020 года. Диффузор под задним бампером стал более развитым, но антикрыла и даже спойлера на корме как не было, так и нет, чистота образа сохранена, выходящие вверх выхлопные патрубки тоже на месте.
В салоне родство суперкара Ares с Corvette C8 стало более очевидным: у «американца» позаимствованы руль, щиток приборов и кнопочный селектор режимов АКП на центральном тоннеле, но мультимедийный планшет по центру передней панели у Ares свой собственный. Передняя панель сделана симметричной и у единственного пассажира есть свой приборный козырёк, под которым находятся не приборы, а дополнительный мультимедийный экран. В отделке щедро используются кожа и углепластик.
В 2020 году Ares сообщала, что снабдит S1 Project форсированным до 715 л.с. мотором от Corvette C8, который будет крутиться аж до 8800 об/мин и радовать владельца формульным звуком, но теперь выходные характеристика на сайте компании и в её пресс-релизах не указаны. Из имеющегося описания ясно, что S1 Project получит нижневальный атмосферный 6,2-литровый 16-клапанный V8 LT2 от базового Corvette C8 (на нём он выдаёт максимальные 502 л.с. и 637 Нм), а не более современный верхневальный 32-клапанный 5,5-литровый V8 LT6 от Corvette Z06 (679 л.с. и 623 Нм), но какая-то форсировка, вероятно, всё равно будет. Коробка передач — 8-ступенчатый «автомат» Tremec типа DCT (с двумя сцеплениями), ведущие колёса — задние, между ними будет установлен самоблокирующийся дифференциал.
Динамические характеристики Ares S1 Project и S1 Speedster теперь тоже никак не обозначены, хотя в 2020 году сообщалось, что до 100 км/ч они смогут разогнаться за 2,7 с. Тогда же было сказано, что ориентировочная цена составит 500 тысяч евро за экземпляр, а теперь никакого упоминания о деньгах нет. Неизменным остался лишь тираж — 24 купе и 24 спидстера. Сроки начала поставок не названы, но заказы уже принимаются.
Напомним, что конце 2020 года Ares анонсировала также родстер Wami Lalique Spyder в стилистике спорткаров Maserati 50-х годов прошлого века — планируется выпустить всего 12 экземпляров.
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