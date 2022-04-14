Суперкар Ares S1 Project на базе Corvette С8: обвинения в плагиате и обновлённый дизайн

Итальянская компания Ares Modena, ранее известная как Ares Design, обновила дизайн своего среднемоторного суперкара S1 Project: теперь он выглядит готовым к производству и менее похожим на студенческий концепт Porsche Electric Le Mans 2035.

Компания Ares, за которой стоит опытный Дэни Бахар (швейцарец турецкого происхождения, бывший топ-менеджер Ferrari и Lotus), уже хорошо известна в мире эксклюзивных автомобилей (Project Panther на базе Lamborghini Huracan — её детище) и кастомных мотоциклов. В сентябре 2020 года Ares анонсировала суперкар S1 Project с полностью оригинальным дизайном, а в октябре того же года представила его открытую версию Spyder.

Ares S1 Project Coupe

Почти сразу после засветки S1 Project в Сети, на форумах и в СМИ, появились сообщения о том, что дизайн Ares S1 Project во многом цитирует концепт Porsche Electric Le Mans 2035 корейского студента Гилсунга Пака, сделанный в качестве дипломного проекта в зимнем семестре 2014-2015 годов в Пфорцхаймской высшей школе в Германии. Действительно, у суперкара Ares и концепта студента Пака общие пропорции и решение кормы с вырезом в виде «восьмёрки» и перечеркивающей её светодиодной полосой, но в самой компании эту схожесть никак не прокомментировали, зато на днях представили обновлённый вариант дизайна S1 Project, при этом открытая версия теперь называется S1 Speedster.



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Пропорции изменились, кабина заметно сместилась назад, многие детали, как утверждается, были оптимизированы с точки зрения аэродинамики, практичности и безопасности, изменён дизайн фар, но «восьмёрка» на корме осталась. Справедливости ради отметим, что похожий дизайн кормы имеется у представленного на этой неделе в Нью-Йорке австрийского электрического суперкара Deus Vayanne и у британского водородного суперкара Viritech Apricale, так что можно предположить, что идея такого оформления просто носится в воздухе, вряд ли имеет место коллективный международный сговор против талантливого корейского дизайнера Пака.

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Напомним, что в основе Ares S1 Project лежит актуальный среднемоторный американский суперкар Chevrolet Corvette C8 с алюминиевой силовой структурой кузова, но все наружные кузовные панели новые, выполненные из углепластика. У открытой версии S1 Speedster теперь имеется полноценное ветровое стекло вместо куцых козырьков у прототипа образца 2020 года. Диффузор под задним бампером стал более развитым, но антикрыла и даже спойлера на корме как не было, так и нет, чистота образа сохранена, выходящие вверх выхлопные патрубки тоже на месте.



Ares S1 Project Coupe 1 / 4 Ares S1 Project Coupe 2 / 4 Ares S1 Project Coupe 3 / 4 Ares S1 Project Coupe 4 / 4

В салоне родство суперкара Ares с Corvette C8 стало более очевидным: у «американца» позаимствованы руль, щиток приборов и кнопочный селектор режимов АКП на центральном тоннеле, но мультимедийный планшет по центру передней панели у Ares свой собственный. Передняя панель сделана симметричной и у единственного пассажира есть свой приборный козырёк, под которым находятся не приборы, а дополнительный мультимедийный экран. В отделке щедро используются кожа и углепластик.



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В 2020 году Ares сообщала, что снабдит S1 Project форсированным до 715 л.с. мотором от Corvette C8, который будет крутиться аж до 8800 об/мин и радовать владельца формульным звуком, но теперь выходные характеристика на сайте компании и в её пресс-релизах не указаны. Из имеющегося описания ясно, что S1 Project получит нижневальный атмосферный 6,2-литровый 16-клапанный V8 LT2 от базового Corvette C8 (на нём он выдаёт максимальные 502 л.с. и 637 Нм), а не более современный верхневальный 32-клапанный 5,5-литровый V8 LT6 от Corvette Z06 (679 л.с. и 623 Нм), но какая-то форсировка, вероятно, всё равно будет. Коробка передач — 8-ступенчатый «автомат» Tremec типа DCT (с двумя сцеплениями), ведущие колёса — задние, между ними будет установлен самоблокирующийся дифференциал.



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Динамические характеристики Ares S1 Project и S1 Speedster теперь тоже никак не обозначены, хотя в 2020 году сообщалось, что до 100 км/ч они смогут разогнаться за 2,7 с. Тогда же было сказано, что ориентировочная цена составит 500 тысяч евро за экземпляр, а теперь никакого упоминания о деньгах нет. Неизменным остался лишь тираж — 24 купе и 24 спидстера. Сроки начала поставок не названы, но заказы уже принимаются.



Напомним, что конце 2020 года Ares анонсировала также родстер Wami Lalique Spyder в стилистике спорткаров Maserati 50-х годов прошлого века — планируется выпустить всего 12 экземпляров.

