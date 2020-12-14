Ares Design Wami Lalique Spyder: стиль классических Maserati и таинственный донор

Компания Ares Design со штаб-квартирой в итальянской Модене уже известна нашим читателям по реинкарнации De Tomaso Pantera и современному гиперкару S1 Project на базе Chevrolet Corvette С8. Напомним, что Ares Design руководит Дэни Бахар, швейцарец турецкого происхождения и бывший топ-менеджер Ferrari и Lotus, — благодаря его опыту итальянская компания стала заметным игроком на высококонкурентном рынке эксклюзивных автомобилей.
Родстер Wami с дизайном по мотивам Maserati A6GCS Frua Spyder 1953 года итальянцы анонсировали осенью 2018 года: машина получилась очень красивой, и многие состоятельные автолюбители захотели иметь такую в гараже, но серийную версию пришлось ждать целых два года. Теперь проект называется Wami Lalique Spyder, и за время паузы он заметно изменился: увеличился передний свес, боковой выхлоп уступил место традиционным патрубкам на корме и полностью переделан дизайн интерьера.
Приборная панель теперь не стремится буквально копировать таковую у Maserati A6GCS Frua Spyder, а представляет собой некий собирательный образ спорткаров 50-х, причём преимущественно американских. Появились современная мультимедийная система с большим выдвижным экраном и пухлый руль с подушкой безопасности, а рамка ветрового стекла стала тоньше и почему-то лишилась зеркала заднего вида. Особо подчёркиваются украшения салона из хрусталя французской фирмы Lalique — её кристаллами щедро декорирован центральный тоннель и дверные карты.
Ares Design по-прежнему хранит тайну относительно технической начинки родстера Wami. Два года назад многие полагали, что эта машина сделана на базе Ferrari Portofino — донора из Скудерии на эскизах Wami выдавала рамка ветрового стекла. Теперь же рамка, как мы сказали выше, изменилась, пропорции кузова тоже стали иными, что дало почву для новых дедуктивных измышлений.
Сильно выросший передний свет даёт основание предположить, что Wami вообще имеет поперечно расположенный двигатель, но мы полагаем, что это не так — слишком бюджетное решение для Ares Design, в духе китайского Songsan SS Dolphin. Мы бы сделали ставку на то, что в основе Wami лежит BMW Z4, у которого в последнем поколении тоже довольно внушительный передний свес, но двигатель при этом установлен продольно. В салоне Wami есть и другие «пасхалки» от BMW, а именно форма спиц руля и подрулевых рычажков.
Если наши догадки верны, то под капотом Wami можно ожидать рядную бензиновую 3,0-литровую «турбошестёрку» BMW B58, которую без особых проблем можно раскочегарить до 500 л.с. и выше (в стоке на BMW Z4 она выдаёт 340 л.с.). Maserati A6GCS Frua Spyder, к слову, тоже имел бензиновую рядную «шестёрку», но атмосферную и с рабочим объёмом всего 2,0 л. Мощность тем не менее для своего времени была приличная — около 150 л.с.
Ares Design уже принимает заказы на Wami Lalique Spyder, а цены при этом пока не объявлены, во всяком случае публично.
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