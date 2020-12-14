Новинки ×
  • Ares Design Wami Lalique Spyder: стиль классических Maserati и таинственный донор

Ares Design Wami Lalique Spyder: стиль классических Maserati и таинственный донор

14.12.2020 312 0 0

Итальянская компания Ares Design представила очередной эксклюзивный проект — родстер Wami Lalique Spyder в стилистике спорткаров Maserati 50-х годов прошлого века, но с современной технической начинкой и салоном, декорированным французским хрусталём. Всего будет выпущено 12 экземпляров этой модели.

 

Компания Ares Design со штаб-квартирой в итальянской Модене уже известна нашим читателям по реинкарнации De Tomaso Pantera и современному гиперкару S1 Project на базе Chevrolet Corvette С8. Напомним, что Ares Design руководит Дэни Бахар, швейцарец турецкого происхождения и бывший топ-менеджер Ferrari и Lotus, — благодаря его опыту итальянская компания стала заметным игроком на высококонкурентном рынке эксклюзивных автомобилей.

Родстер Wami с дизайном по мотивам Maserati A6GCS Frua Spyder 1953 года итальянцы анонсировали осенью 2018 года: машина получилась очень красивой, и многие состоятельные автолюбители захотели иметь такую в гараже, но серийную версию пришлось ждать целых два года. Теперь проект называется Wami Lalique Spyder, и за время паузы он заметно изменился: увеличился передний свес, боковой выхлоп уступил место традиционным патрубкам на корме и полностью переделан дизайн интерьера.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Приборная панель теперь не стремится буквально копировать таковую у Maserati A6GCS Frua Spyder, а представляет собой некий собирательный образ спорткаров 50-х, причём преимущественно американских. Появились современная мультимедийная система с большим выдвижным экраном и пухлый руль с подушкой безопасности, а рамка ветрового стекла стала тоньше и почему-то лишилась зеркала заднего вида. Особо подчёркиваются украшения салона из хрусталя французской фирмы Lalique — её кристаллами щедро декорирован центральный тоннель и дверные карты.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Ares Design по-прежнему хранит тайну относительно технической начинки родстера Wami. Два года назад многие полагали, что эта машина сделана на базе Ferrari Portofino — донора из Скудерии на эскизах Wami выдавала рамка ветрового стекла. Теперь же рамка, как мы сказали выше, изменилась, пропорции кузова тоже стали иными, что дало почву для новых дедуктивных измышлений.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Сильно выросший передний свет даёт основание предположить, что Wami вообще имеет поперечно расположенный двигатель, но мы полагаем, что это не так — слишком бюджетное решение для Ares Design, в духе китайского Songsan SS Dolphin. Мы бы сделали ставку на то, что в основе Wami лежит BMW Z4, у которого в последнем поколении тоже довольно внушительный передний свес, но двигатель при этом установлен продольно. В салоне Wami есть и другие «пасхалки» от BMW, а именно форма спиц руля и подрулевых рычажков.

Maserati A6GCS Frua Spyder
1 / 3
Maserati A6GCS Frua Spyder
2 / 3
Maserati A6GCS Frua Spyder
3 / 3

Если наши догадки верны, то под капотом Wami можно ожидать рядную бензиновую 3,0-литровую «турбошестёрку» BMW B58, которую без особых проблем можно раскочегарить до 500 л.с. и выше (в стоке на BMW Z4 она выдаёт 340 л.с.). Maserati A6GCS Frua Spyder, к слову, тоже имел бензиновую рядную «шестёрку», но атмосферную и с рабочим объёмом всего 2,0 л. Мощность тем не менее для своего времени была приличная — около 150 л.с.

Ares Design уже принимает заказы на Wami Lalique Spyder, а цены при этом пока не объявлены, во всяком случае публично.

родстер спортивные авто новинки Ares Ares Wami

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Что такое компрессия и степень сжатия и чем они отличаются При диагностике автомобиля перед покупкой опытные автовладельцы практически всегда советуют новичкам проверить компрессию. А еще существует степень сжатия – казалось бы, схожий термин, ведь... 697 0 0 14.12.2020
Статьи / Коронавирус От 30 до 80: сколько можно заработать на автомобиле в Москве и регионах Помните старую мантру о том, что кризис – это время возможностей? В зависимости от обстановки ее приписывают китайским мудрецам, Уинстону Черчиллю и кому угодно еще – например, каждому трене... 855 0 0 14.12.2020
Статьи / Практика Колодки за копейки: меньше служат или хуже тормозят? Разбираемся с Ferodo Всем, наверно, знакома расхожая фраза, которая гласит: «кроилово ведет к попадалову». В переводе на литературный русский это значит, что попытка сэкономить может обернуться такими потерями,... 1917 1 1 14.12.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 171023 10 99 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 63558 2 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 51968 8 58 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings