Ares Design Wami Lalique Spyder: стиль классических Maserati и таинственный донор

Итальянская компания Ares Design представила очередной эксклюзивный проект — родстер Wami Lalique Spyder в стилистике спорткаров Maserati 50-х годов прошлого века, но с современной технической начинкой и салоном, декорированным французским хрусталём. Всего будет выпущено 12 экземпляров этой модели.

Компания Ares Design со штаб-квартирой в итальянской Модене уже известна нашим читателям по реинкарнации De Tomaso Pantera и современному гиперкару S1 Project на базе Chevrolet Corvette С8. Напомним, что Ares Design руководит Дэни Бахар, швейцарец турецкого происхождения и бывший топ-менеджер Ferrari и Lotus, — благодаря его опыту итальянская компания стала заметным игроком на высококонкурентном рынке эксклюзивных автомобилей.

Родстер Wami с дизайном по мотивам Maserati A6GCS Frua Spyder 1953 года итальянцы анонсировали осенью 2018 года: машина получилась очень красивой, и многие состоятельные автолюбители захотели иметь такую в гараже, но серийную версию пришлось ждать целых два года. Теперь проект называется Wami Lalique Spyder, и за время паузы он заметно изменился: увеличился передний свес, боковой выхлоп уступил место традиционным патрубкам на корме и полностью переделан дизайн интерьера.



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Приборная панель теперь не стремится буквально копировать таковую у Maserati A6GCS Frua Spyder, а представляет собой некий собирательный образ спорткаров 50-х, причём преимущественно американских. Появились современная мультимедийная система с большим выдвижным экраном и пухлый руль с подушкой безопасности, а рамка ветрового стекла стала тоньше и почему-то лишилась зеркала заднего вида. Особо подчёркиваются украшения салона из хрусталя французской фирмы Lalique — её кристаллами щедро декорирован центральный тоннель и дверные карты.



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Ares Design по-прежнему хранит тайну относительно технической начинки родстера Wami. Два года назад многие полагали, что эта машина сделана на базе Ferrari Portofino — донора из Скудерии на эскизах Wami выдавала рамка ветрового стекла. Теперь же рамка, как мы сказали выше, изменилась, пропорции кузова тоже стали иными, что дало почву для новых дедуктивных измышлений.



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Сильно выросший передний свет даёт основание предположить, что Wami вообще имеет поперечно расположенный двигатель, но мы полагаем, что это не так — слишком бюджетное решение для Ares Design, в духе китайского Songsan SS Dolphin. Мы бы сделали ставку на то, что в основе Wami лежит BMW Z4, у которого в последнем поколении тоже довольно внушительный передний свес, но двигатель при этом установлен продольно. В салоне Wami есть и другие «пасхалки» от BMW, а именно форма спиц руля и подрулевых рычажков.



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Если наши догадки верны, то под капотом Wami можно ожидать рядную бензиновую 3,0-литровую «турбошестёрку» BMW B58, которую без особых проблем можно раскочегарить до 500 л.с. и выше (в стоке на BMW Z4 она выдаёт 340 л.с.). Maserati A6GCS Frua Spyder, к слову, тоже имел бензиновую рядную «шестёрку», но атмосферную и с рабочим объёмом всего 2,0 л. Мощность тем не менее для своего времени была приличная — около 150 л.с.



Ares Design уже принимает заказы на Wami Lalique Spyder, а цены при этом пока не объявлены, во всяком случае публично.

