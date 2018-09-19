Новый BMW Z4 доберется до России, несмотря на скромные продажи предшественника

Новый BMW Z4 доберется до России, несмотря на скромные продажи предшественника

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Публичная премьера «двухдверки» нового поколения пройдет в октябре, старт продаж запланирован на следующий год. Родстер предложат и российским клиентам.

Новый BMW Z4 с индексом G29 показали еще в августе этого года, однако тогда немцы представили лишь топовый M40i в «приветственной» версии First Edition. Теперь же раскрыты подробности остальных модификаций. В Европе на старте продаж их будет три: помимо M40i это еще sDrive20i и sDrive30i. У всех вариантов – задний привод и восьмиступенчатый «автомат» ZF. Позже линейку комплектаций наверняка расширят.

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В Старом свете самый дорогой родстер предложат с трехлитровой рядной «турбошестеркой» мощностью 340 л.с. (500 Нм). По уточненным данным, с таким мотором Z4 наберет «первую» сотню за 4,5 секунды (в августовском релизе было указано другое время – 4,6 секунды). В версиях sDrive20i и sDrive30i модель оснащена рядной бензиновой «турбочетверкой» 2.0. Отдача мотора базового родстера составляет 197 л.с. (320 Нм), до «сотни» такой Z4 разгоняется за 6,6 секунды. У BMW Z4 sDrive30i двигатель выдает 258 л.с. (400 Нм), время разгона до 100 км/ч – 5,4 секунды. Максимальная скорость у всех модификаций ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

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В BMW по-прежнему не упоминают платформу, на которой построен родстер. Ранее сообщалось, что в основе Z4 лежит новая «тележка», разработанная совместно с Toyota, — на ней же базируется и возрожденная Supra. Впрочем, по неофициальной информации, за все «железо» отвечали немцы, так что от «японца» в Z4 ничего и нет, наоборот, это модель Тойоты должна многое получить от BMW.

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Длина BMW Z4 нового поколения равна 4324 мм, что на 85 мм больше, чем у предыдущей «двухдверки». Ширина «немца» составляет 1864 мм (+75 мм по сравнению с предшественником), высота – 1304 мм (+13 мм). Колесная база, напротив, стала короче – 2470 мм (-26 мм). Колея спереди – 1609 мм (+98 мм), сзади – 1616 мм (+57 мм). Снаряженная масса топового варианта M40i – 1535 кг против 1525 кг у прежней дорогой версии sDrive35is. Новая «зетка» вернулась к мягкой крыше – верх поднимается/складывается за 10 секунд на скорости до 50 км/ч. Объем багажника – 270 литров (+50% по сравнению с прежней моделью), независимо от того, поднят или опущен верх.

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У всех версий имеется адаптивное спортивное рулевое управление, которое регулирует усилие на руле и максимальный угол поворота «баранки», адаптируясь к дорожной ситуации. Также уже в «базе» есть переключатель режимов движения (Comfort, Sport и Sport+), разноразмерные шины на передней и задней оси, системы автоматического экстренного торможения, предупреждения об опасностях при перестроении. У BMW Z4 M40i в списке стандартного оборудования значатся адаптивная спортивная подвеска M, тормозная система M Sport и дифференциал М Sport с электронной блокировкой. Среди опций – адаптивный круиз-контроль, проекционный дисплей (впервые для родстера), ассистент движения задним ходом (машина сама может двигаться назад по ранее пройденному пути на дистанции до 50 метров).

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Публичный показ BMW Z4 нового поколения пройдет в октябре на Парижском автосалоне. Производство родстера стартует в ноябре этого года, массовые продажи – в марте 2019-го. Новинка появится и в России, несмотря на то, что купе и открытые модели у нас спросом не пользуются. Так, в докризисном 2013 году в РФ было реализовано лишь 67 автомобилей BMW Z4 предыдущей генерации. Для сравнения, в Европе в том же году продали 5970 «зеток», в Штатах – 2480 единиц. Впрочем, такие модели — это дело престижа. К тому же заклятый конкурент BMW — Mercedes — предлагает в России аж три родстера: SLC (от 3 210 000 рублей), SL (от 7 360 000 рублей) и спорткар Mercedes-AMG GT Roadster (от 9 200 000 рублей). По информации Kolesa.ru, совокупный объем продаж всех вышеперечисленных «мерседесов» в январе-июне 2018-го составил 69 экземпляров.

 

Теги: Авторынок , Новинки , Париж , автомобили премиум класса , немецкая иномарка , немецкие автомобили , родстеры , BMW , Z4
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