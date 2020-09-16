Ferrari Portofino M: старый дизайн, новая электроника и силовой агрегат от Roma

Скудерия выкатила свою первую после коронакризиса новинку — обновлённый купе-кабриолет Portofino, к названию которого добавилась традиционная в таких случаях литера M (Modificata, то есть «модифицированный»).

В ноябре прошлого года Ferrari представила полноценное купе Roma на базе Portofino: новинка оказалось новым словом в дизайне спорткаров итальянской марки, и многие её поклонники ожидали, что исходный Portofino в процессе планового рестайлинга получит если не все, то хотя бы часть стилистических новшеств Roma. К сожалению или к счастью, этого не случилось.

Снаружи Portofino M практически не отличается о дорестайлингового купе-кабриолета: к нововведениям относятся дополнительные прорези по бокам переднего бампера, рифмующиеся с вентиляционными решётками на передних крыльях и служащие для отвода набегающего воздуха, хромированные горизонтальные планки декоративной радиаторной решётки, задний диффузор, выполненный теперь отдельной деталью (за доплату его изготовят из углепластика), и новый дизайн колёсных дисков.

В салоне всё по-старому, изменения есть лишь на уровне отдельных рукояток и кнопочек. Так, у селектора ездовых режимов на рулевом колесе теперь больше позиций (добавлены дождевой и трековый режимы). Кресла снабжены вентиляцией и подогревом, в том числе так называемым воздушным шарфом — подачей горячего воздуха в область шеи.



Арсенал электронных ассистентов водителя теперь не хуже, чем у седанов бизнес-класса: адаптивный круиз-контроль с пробочным режимом, мониторинг слепых зон, система распознавания дорожных знаков, система контроля полосы движения, система распознавания помех при движении задним ходом, система кругового обзора, автоматически переключатель света фар с дальнего на ближний.

Силовой агрегат — такой же как у Roma. Это значит, что 3,9-литровая бензиновая «битурбовосьмёрка» с прикрученным к ней сажевым фильтром выдаёт максимальные 620 л.с. (на 20 л.с. больше, чем у дорестайлингового Portofino), а прежняя 7-ступенчатая автоматическая коробка передач типа DCT (с двумя сцеплениями) заменена на новую 8-ступенчатую того же типа, но более компактную, выносливую и «скорострельную». Любопытно, что максимальный крутящий момент (760 Нм) доступен только на 7 и 8 передачах, а сколько ньютон-метров используется на первых шести, производитель не сообщает. Время разгона до 100 км/ч уменьшилось на 0,05 с до 3,45 с. Максимальная скорость — свыше 320 км/ч.



К прочим заметным изменением относятся недоступная раньше система контроля скольжений (Side Slip Control), сокращение хода педали тормоза на 10% для более точного дозирования усилия, новая более компактная система выхлопа без «банок» под передним бампером. Рестайлинг никак не повлиял на снаряженную массу автомобиля — она составляет прежние 1664 кг. Объём багажника — 294 л. Объём топливного бака — 80 л.



В продаже Ferrari Portofino M появится только ближе к середине следующего года по цене от 206 тысяч евро.

