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  • Альтернативный DeLorean станет серийным: Кэт Делореан создаёт собственную компанию

Альтернативный DeLorean станет серийным: Кэт Делореан создаёт собственную компанию

27.10.2022 141 0 0

Кэт Делореан — это дочь легендарного американского конструктора и предпринимателя Джона Захария Делореана, разработавшего в начале 80-х годов прошлого века спорткар DeLorean DMC-12, решила пойти по стопам отца и выпустить новую машину, которую будет не стыдно поставить рядом с DMC-12. Новая компания называется DNG Motors, новая машина — Model-JZD, её премьера состоится до конца этого года, а производство начнётся в 2023-м.

 

Даже не разбирающиеся в машинах люди хорошо помнят DeLorean DMC-12 по фантастической кинотрилогии «Назад в будущее», а историю реальной машины и её создателя Джона Захария Делореана мы рассказывали в отдельном большом материале. Оригинальная компания DeLorean Motor Company (DMC) обанкротилась в 1982 году, в 1995 году права на марку DeLorean и сохранившиеся активы DMC (в основном это были запчасти для модели DMC-12) купил предприниматель из Техаса Стив Уайн, он основал собственную DeLorean Motor Company.

DeLorean DMC-12 и DNG Model-JZD

Долгое время новая DMC занималась тем, что обслуживала и поддерживала на ходу ранее выпущенные экземпляры спорткара DMC-12. В прошлом десятилетии Уайн пытался реализовать проект рестомода на базе DMC-12, но из этого ничего не вышло, а весной этого года копания представила полностью новый DeLorean — электрический фастбек Alpha5 с кузовом от Italdesign. Дизайн DeLorean Alpha5 вызвал неоднозначную реакцию у публики, так он мало похож на DMC-12, а Кэт Делореан и вовсе в довольно агрессивной манере раскритиковала Alpha5.

DNG Model-JZD

Кэт Делореан, дочь Джона Захария Делореана от третьего брака, очень трепетно относится к историческому наследию своего отца (умер в 2005 году) и яростно не одобряет то, что делает нынешняя DeLorean Motor Company. Уже несколько лет она курирует сайт deloreanlegacy.com, на котором представлен альтернативный проект нового Делореана — его разработали друзья Кэт, дизайнеры Анхель Гуэрра и Аллан Портильо. Этот проект действительно стилистически куда ближе к каноническому DeLorean DMC-12, и вот на этой неделе Кэт объявила, что создаёт собственную компанию и выпустит эту машину.

DNG Model-JZD

Компания Кэт Делореан называется DNG Motors, аббревиатура DNG расшифровывается как DeLorean Next Generation, что в переводе на русский означает «Делореан следующего поколения», а первая модель получила имя Model-JZD, где буквы JZD означают John Zachary DeLorean (Джон Захария Делореан). Никаких подробностей о Model-JZD пока нет, то есть даже неясно, будет ли это электромобиль или машину оснастят ДВС. Кэт обещает полноценную презентацию до конца этого года, а уже в январе 2023-го, как сказано в пресс-релизе, Model-JZD запустят в производство в Детройте, во что, если честно, верится с трудом.

DNG Model-JZD
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DNG Model-JZD
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DNG Model-JZD
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DNG Model-JZD
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DNG Model-JZD
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Кэт Делореан сообщает, что DNG Motors — это не просто бизнес: новая компания будет приносить пользу обществу, воспитывать новых инженеров прямо со школьной скамьи и нести идеалы Джона Захария Делореана в массы. Сейчас DNG Motors проводит конкурс на разработку собственного логотипа, заявки принимаются до конца ноября от всех желающих и в неограниченном количестве — поистине народное творчество. Премьера Model-JZD, вероятно, пройдёт уже под новым логотипом. Пожелаем Кэт удачи и будем внимательно следить за новостями от неё.

Между тем летом этого года мы рассказывали от крахе британской фейковой компании DeLorean, создатель которой называет себя внебрачным сыном Джона Захария Делореана.

США спортивные авто новинки DeLorean

 

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