Альтернативный DeLorean станет серийным: Кэт Делореан создаёт собственную компанию

Кэт Делореан — это дочь легендарного американского конструктора и предпринимателя Джона Захария Делореана, разработавшего в начале 80-х годов прошлого века спорткар DeLorean DMC-12, решила пойти по стопам отца и выпустить новую машину, которую будет не стыдно поставить рядом с DMC-12. Новая компания называется DNG Motors, новая машина — Model-JZD, её премьера состоится до конца этого года, а производство начнётся в 2023-м.

Даже не разбирающиеся в машинах люди хорошо помнят DeLorean DMC-12 по фантастической кинотрилогии «Назад в будущее», а историю реальной машины и её создателя Джона Захария Делореана мы рассказывали в отдельном большом материале. Оригинальная компания DeLorean Motor Company (DMC) обанкротилась в 1982 году, в 1995 году права на марку DeLorean и сохранившиеся активы DMC (в основном это были запчасти для модели DMC-12) купил предприниматель из Техаса Стив Уайн, он основал собственную DeLorean Motor Company.

DeLorean DMC-12 и DNG Model-JZD

Долгое время новая DMC занималась тем, что обслуживала и поддерживала на ходу ранее выпущенные экземпляры спорткара DMC-12. В прошлом десятилетии Уайн пытался реализовать проект рестомода на базе DMC-12, но из этого ничего не вышло, а весной этого года копания представила полностью новый DeLorean — электрический фастбек Alpha5 с кузовом от Italdesign. Дизайн DeLorean Alpha5 вызвал неоднозначную реакцию у публики, так он мало похож на DMC-12, а Кэт Делореан и вовсе в довольно агрессивной манере раскритиковала Alpha5.



DNG Model-JZD

Кэт Делореан, дочь Джона Захария Делореана от третьего брака, очень трепетно относится к историческому наследию своего отца (умер в 2005 году) и яростно не одобряет то, что делает нынешняя DeLorean Motor Company. Уже несколько лет она курирует сайт deloreanlegacy.com, на котором представлен альтернативный проект нового Делореана — его разработали друзья Кэт, дизайнеры Анхель Гуэрра и Аллан Портильо. Этот проект действительно стилистически куда ближе к каноническому DeLorean DMC-12, и вот на этой неделе Кэт объявила, что создаёт собственную компанию и выпустит эту машину.



DNG Model-JZD

Компания Кэт Делореан называется DNG Motors, аббревиатура DNG расшифровывается как DeLorean Next Generation, что в переводе на русский означает «Делореан следующего поколения», а первая модель получила имя Model-JZD, где буквы JZD означают John Zachary DeLorean (Джон Захария Делореан). Никаких подробностей о Model-JZD пока нет, то есть даже неясно, будет ли это электромобиль или машину оснастят ДВС. Кэт обещает полноценную презентацию до конца этого года, а уже в январе 2023-го, как сказано в пресс-релизе, Model-JZD запустят в производство в Детройте, во что, если честно, верится с трудом.



DNG Model-JZD 1 / 5 DNG Model-JZD 2 / 5 DNG Model-JZD 3 / 5 DNG Model-JZD 4 / 5 DNG Model-JZD 5 / 5

Кэт Делореан сообщает, что DNG Motors — это не просто бизнес: новая компания будет приносить пользу обществу, воспитывать новых инженеров прямо со школьной скамьи и нести идеалы Джона Захария Делореана в массы. Сейчас DNG Motors проводит конкурс на разработку собственного логотипа, заявки принимаются до конца ноября от всех желающих и в неограниченном количестве — поистине народное творчество. Премьера Model-JZD, вероятно, пройдёт уже под новым логотипом. Пожелаем Кэт удачи и будем внимательно следить за новостями от неё.



Между тем летом этого года мы рассказывали от крахе британской фейковой компании DeLorean, создатель которой называет себя внебрачным сыном Джона Захария Делореана.