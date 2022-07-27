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  • Ещё один DeLorean потерпел крах: создатель трёхколёсного DMC-21 проиграл суд

Ещё один DeLorean потерпел крах: создатель трёхколёсного DMC-21 проиграл суд

27.07.2022 192 0 0

Предприниматель Бенджамин Грейнджер из английского города Ньюки (графство Корнуолл) называет себя внебрачным сыном Джона Захария Делореана, на этом основании он пытался продавать под маркой DeLorean трёхколёсный пикап DMC-21, сделанный на базе давно снятой с производства модели Reliant Rialto.

 

Тема наследия Джона Захария Делореана и созданной им в середине 70-х годов прошлого века автомобильной компании DeLorean (её историю мы рассказывали в отдельном большом материале) вновь находится в центре внимания автомобильной прессы. Напомним, что оригинальная компания обанкротилась в 1982 году, подарив миру всего одну серийную модель — купе DMC-12 с кузовом из нержавеющей стали, прославившееся в фантастической кинотрилогии «Назад в будущее». В 1995 году права на марку DeLorean купил техасский предприниматель Стив Уайн, он основал собственную DeLorean Motor Company (DMC), которая в мае этого года показала полностью новую модель — электрический фастбек DeLorean Alpha5, разработанный при участии студии Italdesign.

На этой неделе современная DMC представила серию концептов из придуманного прошлого и возможного будущего DeLorean, а из Великобритании пришла новость о том, что завершилась многомесячная судебная тяжба между DMC и Бенджамином Грейнджером. Этот 40-летний предприниматель из Ньюки говорит, что он на самом деле Тайлер Делориан, внебрачный, то есть неофициальный сын Джона Захария Делореана — дескать, папа провёл ночь с его матерью во время поездки в Северную Ирландию.

На родственных, так сказать, началах Тайлер/Бенджамин присвоил себе марку DeLorean и захотел создать собственную автомобильную фирму. Имея крайне ограниченный бюджет, Грейнджер взял за основу старенький трёхколёсный хэтчбек Reliant Rialto, что выпускался в Великобритании с 1982 по 1998 год — на вторичном рынке их сейчас предостаточно и стоят они «копейки».

Пару лет Грейнджер потратил на то, чтобы перекроить в своём сарае кузов Reliant Rialto и сделать на его базе пикап в стиле купе DeLorean DMC-12: «новинка» получила обшивку и полированного алюминия, подъёмные двери, россыпь шильдиков DMC и даже «конденсатор потока» для перемещений во времени, как у машины из фильма «Назад в будущее». Свою машину Грейнджер назвал DeLorean DMC-21 и в прошлом году принялся возить её по различным региональным выставкам в Великобритании — публика смотрела на это чудо техники с умилением, и Грейнджер даже начал принимать заказы на DMC-21, прося по 20 000 фунтов стерлингов за экземпляр.

Юристы DMC оперативно отреагировали на бурную деятельность Грейнджера и обратились с исковым заявлением в британский Верховный суд по защите интеллектуальной собственности. Вчера таблоид The Sun сообщил, что суд запретил Грейнджеру использовать марку DeLorean и обязал его возместить 20 000 фунтов стерлингов судебных издержек в течение двух недель. Поскольку таких денег у Грейнджера сейчас нет, ему грозит банкротство. Короче говоря, никакого DeLorean DMC-21 не будет, а ведь планы у незаконнорожденного сына Джона Делориана были большие: он хотел сделать версию DMC-21 со встроенным в кузов джакузи и версию с электрической силовой установкой, но без эмблемы и стиля DeLorean эти поделки на базе древнего Reliant вряд ли кого-либо заинтересуют.

Сам Грейнджер отнёсся к проигрышу в суде с иронией Остапа Бендера. «У суда просто нет чувства юмора. Как можно спутать настоящий DeLorean с моим? Ведь у него же не хватает колеса!», — цитирует предпринимателя британский таблоид.

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