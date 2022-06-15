Mahindra продолжает раскрывать Scorpio-N: показан интерьер внедорожника

Ранее индийская марка полностью рассекретила экстерьер своего нового рамного вездехода, теперь пришла очередь салона. Продажи модели на домашнем рынке стартуют 27 июня, о возвращении в РФ речи не идёт.

Индийская Mahindra & Mahindra выпускает рамный внедорожник Scorpio с 2002 года, за прошедшие годы он пережил несколько модернизаций. Любопытно, что в 2005-ом эту модель начали продавать в России: здесь её переименовали в Marshal, а сборка была налажена на мощностях ГАЗа. Но спрос был скромный, так что проект пришлось закрыть: с конвейера сошла небольшая партия машин.



На фото: Mahindra Scorpio-N 1 / 3 На фото: Mahindra Scorpio-N 2 / 3 На фото: Mahindra Scorpio-N 3 / 3

На домашнем рынке Scorpio по-прежнему востребован, он останется в модельном ряду и в дальнейшем, но будет продаваться с прибавкой Classic к названию. При этом компания уже подготовила и продолжает раскрывать SUV второго поколения – ему дали название Mahindra Scorpio-N (производитель позиционирует внедорожник как совершенно новую модель).



На фото: салон Mahindra Scorpio-N

Как Kolesa.ru сообщал ранее, Scorpio-N заметно изменили внешность. Он получил более широкую радиаторную решётку с выразительными клиньями и новой эмблемой марки – это Twin Peaks, то есть вершины-близнецы. Иной стала головная оптика и оформление «противотуманок» – их теперь обрамляют «подковы», выполняющие роль ходовых огней. Кроме того, внедорожник снабдили динамическими поворотниками. Иначе у Mahindra Scorpio-N выглядит и корма. Так, торчащую спереди антенну заменили «акульим плавником» в задней части крыши, задние фонари расположили вертикально.



Новика окажется крупнее версии с прибавкой Classic: так, длина Scorpio-N равна 4662 мм (у предшественника – 4456 мм), а расстояние между осями – 2750 (против 2680 мм). Ширина также подросла: с 1820 до 1917 мм, а высота уменьшилась – теперь 1870 мм вместо 1995 мм.



Салон Scorpio-N рассчитан на шестерых (формула – 2+2+2), либо семерых седоков (2+2+3). Внедорожник получил новые переднюю панель, щиток приборов, центральный тоннель, а также рулевое колесо. Помимо этого, модель снабдили другой информационно-развлекательной системой с восьмидюймовым тачскрином, возможностью подключения смартфона и 12 динамиками (в топовой версии).



Ещё Scorpio-N получил люк в крыше с электроприводом, обивку из кожзама, алюминиевые элементы декора, в а списке систем безопасности есть круиз-контроль, помощь при спуске, камеры, установленные на передней части автомобиля и на корме, и другие функции.



Внедорожник сохранил рамную конструкцию, но, как сообщалось ранее, в его основе лежит новая платформа. Известно, что в моторной линейке Mahindra Scorpio-N будут 2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» mStallion, а также дизель mHawk объёмом 2,2 литра (информация об отдаче появится позже). В пару им предложат шестискоростную «механику» шестиступенчатый «автомат». Привод – задний или полный.



​До официальной презентации Mahindra Scorpio-N ждать осталось недолго, она пройдёт меньше, чем через пару недель, 27 июня. В этот же день стартуют продажи новинки на домашнем рынке. Как мы отмечали ранее, в компании не думают о возвращении внедорожника в РФ, хотя такой SUV, вероятно, мог бы найти здесь своего покупателя, ведь выбор у россиян стремительно становится всё меньше.

