Внедорожник Mahindra Scorpio-N: в отличие от предшественника, в РФ бы такой наверняка прижился

В новом поколении рамный вездеход заметно похорошел. Модель предложат с бензиновым и дизельным моторами, кроме того, ей обещано множество «передовых современных функций». Предшественник при этом в отставку не собирается.

После публикации нескольких тизеров индийская Mahindra & Mahindra полностью раскрыла облик своего свежего внедорожника. По официальной версии, это совершенно новая модель Scorpio-N, на деле же перед нами SUV второго поколения. При этом предыдущий вездеход остается – ему присвоена приставка Classic. Напомним, рамный Mahindra Scorpio выпускают с 2002-го, с тех пор он пережил несколько модернизаций. А в 2005-м модель даже пытались продавать в России: для нашего рынка ее переименовали в Marshal, сборку наладили на ГАЗе, однако проект закрыли, выпустив лишь небольшую партию, — спросом этот SUV у нас не пользовался.

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Scorpio-N выглядит солиднее предшественника. Радиаторная решетка стала шире, на ней появились клинья и новая эмблема марки (это не бабочка, а Twin Peaks, то есть вершины-близнецы). Фары вытянулись, поворотники теперь динамичные, а противотуманки обрамляют «подковы», которые выполняют роль ходовых огней. Задние фонари сделали вертикальными, багажная дверь вроде бы по-прежнему распашная. Вместо торчащей спереди антенны – плавник в задней части крыши. Размеры модели пока не названы. Длина прежнего Scorpio равна 4456 мм, колесная база – 2680 мм.



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Интерьер сам производитель еще не показал, но его ранее засветили фотошпионы. Внутри – новые передняя панель, центральный тоннель, рулевое колесо и «приборка», плюс заменили мультимедиа-систему. Ожидается, что внедорожник предложат с шести- или семиместным салоном, тогда как предшественник бывает восьми- и даже девятиместным (с лавочками в багажнике). Кроме того, модели обещаны «передовые современные функции» и «новейшие технологии», но тут пока без подробностей.



Mahindra Scorpio-N сохранил рамную конструкцию, при этом объявлено, что платформа – новая. Внедорожнику положены бензиновый и дизельный двигатели, но и о них компания еще не рассказала. Местные СМИ прочат Scorpio-N бензиновую «турбочетверку» mStallion 2.0 и турбодизель mHawk 2.2, которыми также оснащаются последний вездеход Mahindra Thar и паркетник Mahindra XUV700. Например, на Thar первый мотор выдает 152 л.с., дизель – 132 л.с. У Scorpio-N точно будут «механика» и «автомат», привод – задний или полный. Прежний вездеход доступен с турбодизелем mHawk 2.2 с отдачей в 120 или 139 л.с., менее мощная версия мотора комплектуется 5МКП, вторая – 6МКП.



Прежний Mahindra Scorpio 1 / 4 Прежний Mahindra Scorpio 2 / 4 Прежний Mahindra Scorpio 3 / 4 Прежний Mahindra Scorpio 4 / 4

Полноценную презентацию нового Mahindra Scorpio-N проведут 27 июня текущего года. О возвращении внедорожника в РФ, увы, речи не идет, хотя такой SUV у нас наверняка бы прижился, тем более на стремительно скудеющем рынке.

