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Manhart MH2 700 — «раскалённая» до предела BMW M2 поколения F87

13.10.2023 52 0 0

В прошлом году дебютировала BMW M2 второго поколения G87, но германское тюнинг-ателье Manhart Performance пока не хочет прощаться с купе прежнего поколения F87 и подготовило для него самый экстремальный апгрейд — встречаем Manhart MH2 700.

Специалисты Manhart много и долго упражнялись с BMW M2 поколения F87 и последовательно повышали мощность её 3,0-литровой рядной «шестёрки» вплоть до 630 л.с., но и это, как оказалось, не предел, в купе Manhart MH2 700 производительность вышла на новый уровень. За основу взята заводская версия M2 Competition, что выпускалась с 2018 по 2021 год и оснащалась двигателем S55 с двумя трубокомпрессорами (до 2018 года у BMW M2 был мотор N55 с одним турбокомпрессором), его стоковая отдача — 410 л.с и 550 Нм. Заметим, что у BMW M2 поколения F87 была ещё топ-версия CS, где мощность мотора S55 повышена до 450 л.с. Привод у всех BMW M2 только задний.

В купе Manhart MH2 700 двигатель S55 получил более высокопроизводительные турбокомпрессоры, новый интеркулер Manhart, новую основную систему охлаждения от CSF, усиленный коленвал, новую систему впуска с углепластиковыми компонентами от Armaspeed, новую систему выпуска из нержавеющей стали Manhart с перепускным клапаном для более яркого звука выхлопа, новую программу управления и ряд других модификаций, в результате которых отдача выросла до 715 л.с. и 815 Нм.

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С 7-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями) тоже пришлось поработать: в него установлены более выносливые диски сцепления и переписана программа управления, а для более надёжного контроля тяги между задними колёсами появился самоблокирующийся дифференциал Drexler. Увы, неизвестно, как все эти улучшения сказались на динамике автомобиля: стандартное купе BMW M2 Competition с «автоматом» разгоняется до 100 км/ч за 4,2 с, максимальная скорость — 280 км/ч.

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В подвеске Manhart MH2 700 установлены регулируемые стойки KW V3 Clubsport, а штатные тормоза заменены на более мощные: спереди — 395-миллиметровые перфорированные диски с 6-поршневыми суппортами от BMW M4 GT4 поколения F82, сзади — 380-миллиметровые перфорированные диски с 4-поршневыми суппортами. По желанию заказчика Manhart может снабдить купе MH2 700 ещё более мощными и выносливыми карбон-керамическими тормозами.

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Кузов тоже заметно модифицирован: в салоне установлен трубчатый каркас безопасности Manhart Clubsport, демонтированы задние сиденья, а стандартные передние заменены на лёгкие ковши Recaro Sportster CS. Передняя панель и руль декорированы вставками мятно-зелёного цвета, на центральную консоли появился дополнительный цифровой приборный дисплей Awron.

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Наружные особенности — это новый капот с профилем в стиле вышеупомянутой BMW M2 CS, карбоновый обвес (передний спойлер, накладки на пороги, задний спойлер, заднее антикрыло, задний диффузор), чёрные выхлопные патрубки увеличенного размера, мятно-зелёный декор и виниловые наклейки Manhart. Довершают образ чёрные матовые колёса Manhart Concave One со сдвоенными спицами, обутые в низкопрофильные шины размерности 255/30 ZR 20 спереди и 295/25 ZR 20 сзади.

Стоимость Manhart MH2 700 не названа, тем более что каждый подобный проект индивидуален, на что указывает надпись Limited 01/01 на задней стенке салона.

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