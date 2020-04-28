Мануальная терапия: Porsche предлагает бесплатно отказаться от АКП

Porsche — одна из немногих компаний-производителей спорткаров, которые всё ещё предлагают своим клиентам механическую коробку передач. Но поле возможностей для приобретения моделей Porsche «на палке» постоянно сужается, и если раньше можно было купить с МКП и Cayenne, и Panamera, то теперь — только чистопородные спортивные модели 718 и 911, причём у последней эта опция появилась только сейчас, спустя полтора года после формальной смены поколений с 991 на 992. Ручная коробка доступна в качестве альтернативы стандартному 8-ступенчатому «роботу» PDK с двумя сцеплениями только в сочетании с пакетом Sport Chrono и только для версий Carrera S и 4S.

7-ступенчатая МКП, по сути, та же, что была на спорткарах поколения 991, но с электронным «довеском»: при переключениях вниз происходит автоматическая перегазовка и выравнивание скоростей вращения синхронизируемых шестерен для более плавного и чёткого включения. В комплект также входит система Porsche Torque Vectoring, подтормаживающая колёса в поворотах и блокирующая задний дифференциал для коррекции управляемости, и графический индикатор температуры шин (он работает только с летними покрышками и с помощью цветового градиента на щитке приборов позволяет понять, когда шины достигли оптимальной температуры).



МКП позволила уменьшить снаряженную массу Porsche 911 на 45 кг, но разгонные характеристики закономерно похуже, чем у версий с PDK. Так, Carrera S на «механике» набирает первую «сотню» за 4,2 с, а с PDK — за 3,5 с, но для адептов аналогового вождения это не так важно, как возможность самому «щёлкать» передачки и орудовать сцеплением.



Вместе с «механикой» Porsche анонсировала для модели 911 и другие интересные опции: например, облегчённое остекление (-4 кг по сравнению со стандартным) и функцию Smartlift, приподнимающую передок на 40 мм для проезда лежащих полицейских. Момент активации этой функции записывается в навигационной системе, и при повторном возвращении на трудный участок кузов будет приподниматься автоматически.



Отметим, что глобальный спрос на модель 911 за последний год снизился: в 2019-м реализовано 34 800 экземпляров, на 2,2% меньше, чем в 2018-м. Самой продаваемой моделью Porsche в прошлом году стал кроссовер Macan — реализовано 99 944 шт. (+16,2%).



В России в 2019 году было продано всего 204 экземпляра модели 911, столько же, сколько и годом ранее, а самой востребованной моделью оказался кроссовер Cayenne — 3666 шт. (+28,7%).

