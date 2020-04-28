Новинки ×
  • Мануальная терапия: Porsche предлагает бесплатно отказаться от АКП

Мануальная терапия: Porsche предлагает бесплатно отказаться от АКП

28.04.2020 847 0 0

Для Porsche 911 нового поколения (992) отныне доступна 7-ступенчатая механическая коробка передач в качестве бесплатной опции.

 

Porsche — одна из немногих компаний-производителей спорткаров, которые всё ещё предлагают своим клиентам механическую коробку передач. Но поле возможностей для приобретения моделей Porsche «на палке» постоянно сужается, и если раньше можно было купить с МКП и Cayenne, и Panamera, то теперь — только чистопородные спортивные модели 718 и 911, причём у последней эта опция появилась только сейчас, спустя полтора года после формальной смены поколений с 991 на 992. Ручная коробка доступна в качестве альтернативы стандартному 8-ступенчатому «роботу» PDK с двумя сцеплениями только в сочетании с пакетом Sport Chrono и только для версий Carrera S и 4S.

7-ступенчатая МКП, по сути, та же, что была на спорткарах поколения 991, но с электронным «довеском»: при переключениях вниз происходит автоматическая перегазовка и выравнивание скоростей вращения синхронизируемых шестерен для более плавного и чёткого включения. В комплект также входит система Porsche Torque Vectoring, подтормаживающая колёса в поворотах и блокирующая задний дифференциал для коррекции управляемости, и графический индикатор температуры шин (он работает только с летними покрышками и с помощью цветового градиента на щитке приборов позволяет понять, когда шины достигли оптимальной температуры).

МКП позволила уменьшить снаряженную массу Porsche 911 на 45 кг, но разгонные характеристики закономерно похуже, чем у версий с PDK. Так, Carrera S на «механике» набирает первую «сотню» за 4,2 с, а с PDK — за 3,5 с, но для адептов аналогового вождения это не так важно, как возможность самому «щёлкать» передачки и орудовать сцеплением.

Вместе с «механикой» Porsche анонсировала для модели 911 и другие интересные опции: например, облегчённое остекление (-4 кг по сравнению со стандартным) и функцию Smartlift, приподнимающую передок на 40 мм для проезда лежащих полицейских. Момент активации этой функции записывается в навигационной системе, и при повторном возвращении на трудный участок кузов будет приподниматься автоматически.

Отметим, что глобальный спрос на модель 911 за последний год снизился: в 2019-м реализовано 34 800 экземпляров, на 2,2% меньше, чем в 2018-м. Самой продаваемой моделью Porsche в прошлом году стал кроссовер Macan — реализовано 99 944 шт. (+16,2%).

В России в 2019 году было продано всего 204 экземпляра модели 911, столько же, сколько и годом ранее, а самой востребованной моделью оказался кроссовер Cayenne — 3666 шт. (+28,7%).

спортивные авто суперкары новинки Porsche Porsche 911

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Когда выбор неочевиден: стоит ли покупать Volkswagen Touareg I за 900 тысяч рублей В последние несколько недель мы часто выбирали крупные полноприводники за 1,5 миллиона рублей – например, Mercedes-Benz GL и Mitsubishi Pajero IV. Есть в этом сегменте еще один, немногим б... 295 0 0 28.04.2020
Статьи / Практика Защита кузова автомобиля полиуретановой пленкой – как и для чего это делают? Кузов автомобиля страдает от массы факторов – песок и камни из-под колес встречных и попутных, невнимательность при парковке, небрежность соседей по стоянке, не придерживающих свои двери, ху... 410 0 0 28.04.2020
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Nissan Murano II (Z51) С самого своего появления на нашем рынке Nissan Murano – тогда ещё первого поколения – вызывал самые неоднозначные эмоции. Кто-то плавно оседал в осадок от его американизированной красоты, к... 1232 2 0 28.04.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Дороже заправить, чем отремонтировать: опыт владения Chevrolet Chevy Van 1993 года Я искренне сочувствую людям, которые переживают из-за роста цен на бензин. Чего скрывать: сам от этого страдаю. И тем более отрадно видеть героев, которые ради собственного удовольствия ездя... 78027 13 0 29.11.2019
Тест-драйвы / Тест-драйв Покаяние, жадность и потенциальный культ: первый тест-драйв Peugeot Traveller 4x4 Российское представительство Peugeot-Citroen могло бы продавать свои калужские фургончики дешевле как минимум на полмиллиона рублей, если бы запустило грузопассажирскую версию. Тут вам и заг... 43191 12 0 10.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Тепловоз с V12: опыт владения Daimler Double Six LWB 1997 Наверное, это немного странно, но многие не очень понимают, почему Ягуар называется Даймлером и при чём тут Мерседес. На самом деле всё просто: Даймлер – это Ягуар на «максималках», а Мерсед... 39779 7 0 17.01.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
81 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
Больше