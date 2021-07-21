Марка Volkswagen Коммерческие автомобили планирует грандиозное событие в честь легендарного Bulli. Мероприятие пройдет в выставочном центре Ганновера (Hannover Exhibition Centre) с 15 по 17 июля 2022 года

Партнерский материал

Впервые с 2007 года марка Volkswagen Коммерческие автомобили устраивает большой фестиваль VW Bus. С 15 по 17 июля 2022 года ярмарка в Ганновере снова превратится масштабную зону кемпинга Bulli. Ожидается, что можно будет встретить тысячи Bulli различных поколений на мероприятии, которое объединит поклонников культового автомобиля.

Сообщество поклонников модели с 2007 года с нетерпением ждало объявления о предстоящем событии, посвященном микроавтобусам Bulli. 15 июля на канале Volkswagen Commercial Vehicles Oldtimer в Facebook был опубликован «таинственный» пост с календарной записью на 2022 год, который вызвал неподдельный энтузиазм в фан-сообществе. Дата быстро разлетелась по всему миру; поклонники в предвкушении.

«Преданные поклонники VW Bulli уже давно ждали возобновления события 2007 года, – говорит Карстен Интра, председатель правления марки Volkswagen Коммерческие автомобили. – И ждать осталось недолго: в следующем году Ганновер вновь станет местом притяжения для Bulli. Вместе с сообществом владельцев и фанатов мы хотим отдать дань уважения Bulli и представить нового члена семейства – полностью электрический ID. BUZZ».

Марка Volkswagen Коммерческие автомобили начала подготовку к фестивалю. Так, уже зарезервирован участок на территории Ганноверской ярмарки.

Более подробная информация появится этой осенью, а примерно в конце года все желающие смогут забронировать место для своего Volkswagen Bulli.