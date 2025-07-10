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  • Maserati MCPura: роль нового суперкара исполнил MC20 с поправками во внешности и салоне

Maserati MCPura: роль нового суперкара исполнил MC20 с поправками во внешности и салоне

10.07.2025 109 0 0

Модель доступна в виде купе и родстера. Автомобилям оставили прежний 630-сильный 3,0-литровый битурбомотор V6.

Итальянская марка полностью рассекретила свой суперкар Maserati MC20 в сентябре 2020 года, а вариант с открытым верхом и прибавкой Cielo к названию (в переводе с итальянского означает «небо») появился в конце весны 2022-го. Продажи нишевого автомобиля весьма скромные: по данным Jato Dynamics, за первые пять месяцев 2025-го двухдверка разошлась по Европе тиражом всего в 49 экземпляров, что на 35% меньше, чем в январе-мае прошлого года.

На фото: Maserati MCPura
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На фото: Maserati MCPura
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На фото: Maserati MCPura
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Теперь, итальянцы решили привезти на Фестиваль скорости в Гудвуде (Великобритания) новинку – суперкар Maserati MCPura, доступный в модификациях купе и родстер. По сути, этот автомобиль представляет собой MC20 с подкорректированной внешностью, посвежевшим салоном и прежней «начинкой».

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Если сравнивать с предшественником, Maserati MCPura получил более острый «нос», пересмотренные передний и задний бамперы, изменённую решётку радиатора с крупным логотипом бренда, а также иначе оформленные боковые воздухозаборники. Нижняя часть кормы отличается за счёт более массивного диффузора и элементов, которые зрительно подчёркивают круглые патрубки выхлопной системы.

На фото: салон Maserati MCPura
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На фото: салон Maserati MCPura
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На фото: салон Maserati MCPura
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На фото: салон Maserati MCPura
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На фото: салон Maserati MCPura
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Суперкар MCPura получил несколько эксклюзивных цветов кузова, в их числе Devil Orange, Verde Royale и Night Interactive. Все они сочетаются с углепластиковыми элементами по периметру кузова. Отметим, автомобили, отправленные на выставку в Гудвуде, окрашены в цвет Ai Aqua Rainbow, при этом купе получило матовое покрытие, а кузов Maserati MCPura Cielo оформлен в глянце. Ещё родстер снабдили убирающейся жёсткой крышей из жидкокристаллического полимерно-дисперсионного стекла с функцией переключения с непрозрачного режима на прозрачный за одну секунду.

На фото: Maserati MCPura Cielo
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На фото: Maserati MCPura Cielo
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На фото: Maserati MCPura Cielo
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На фото: Maserati MCPura Cielo
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В салоне представленного итальянцами суперкара можно увидеть обновлённую отделку (стало больше алькантары), дополнительные фирменные накладки и эмблемы, а также новое рулевое колесо с усечённым ободом, выполненное в стиле GT2 Stradale (для купе можно выбрать вариант с карбоновым покрытием). MCPura оставили прежний небольшой тачскрин информационно-развлекательной системы (диагональ – 10,25 дюйма). Суперкару в стандартном исполнении положена акустика с 6 динамиками, опционально доступен вариант с 12 динамиками.

На фото: салон Maserati MCPura Cielo
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На фото: Maserati MCPura Cielo
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На фото: Maserati MCPura Cielo
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На фото: Maserati MCPura Cielo
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Maserati MCPura и MCPura Cielo оснащаются той же начинкой, что и аналогичные версии MC20. Речь идёт о 3,0-литровом битурбомотором V6 Nettuno, отдача которого составляет 630 л.с., а максимальный крутящий момент – 720 Нм. Он работает в паре с восьмиступенчатой коробкой передач типа DCT (с двумя сцеплениями). На разгон с места до «сотни» у обеих модификаций уходит 2,9 секунды; максимальная скорость купе составляет 325 км/ч, показатель родстера – 320 км/ч.

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Информации о ценах пока нет. Известно, что производство обеих модификаций Maserati MCPura налажено на заводе итальянской компании в Модене. Здесь же выпускаются двигатели Nettuno и суперкар GT2 Stradale.

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